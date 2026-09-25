Unicaja vuelve al ruedo: aquí podrás ver los partidos de la ACB

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Las claves Generado con IA Unicaja inicia la Liga Endesa enfrentándose al Real Madrid en el Movistar Arena este domingo. La temporada 2026-27 de la ACB podrá verse en múltiples plataformas: DAZN, Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV. DAZN es la única plataforma donde se pueden ver todos los partidos de todas las competiciones ACB, además de la NBA. Canales autonómicos como TV3, TVG, Aragón TV y EITB ofrecerán partidos en abierto en sus respectivos territorios.

Unicaja arranca la competición oficial este domingo en el Movistar Arena contra el Real Madrid. Un partido complicado para los de Txus Vidorreta, y la marea verde que no se desplace a la capital de España para arropar a los suyos podrá ver el partido a través de la televisión.

La Liga Endesa 2026-27 podrá seguirse esta temporada a través de un amplio abanico de plataformas y canales de televisión.

DAZN, Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV ofrecerán diferentes opciones para disfrutar de la competición, mientras que TV3/3cat, TVG, Aragón TV y EITB también llevarán el baloncesto en abierto a sus respectivos territorios.

DAZN

DAZN es la plataforma principal en la que ver todos los partidos de la Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa, con una amplia cobertura, previas, programas y reportajes en la plataforma y en digital, y la posibilidad de interactuar con las retransmisiones a través de la Fan Zone de DAZN.

Es el único sitio en el que se podrán ver TODOS los partidos de TODAS las competiciones acb. Para ello tienes el plan DAZN Baloncesto, que también incluye la NBA, y que se puede contratar por solo 5,99€/mes en suscripción anual (pago mensual) o un pago único anual de 65,89€ para ver los casi 350 encuentros incluidos. Si prefieres ir mes a mes, la suscripción es de 14,99€/mes.

Y si eres aficionado al fútbol, al motor u otro de los muchísimos deportes en DAZN, puedes optar por el plan Premium, que incluye todo el contenido de la plataforma y se puede adquirir desde 31,99€/mes en suscripción anual (pago mensual).

Facu Campazzo y Kendrick Perry. ACB

Plataformas

Movistar Plus+

2 partidos por jornada para todos sus clientes y también incluidos en el Plan Libre (9,99€/mes, sin necesidad de ser cliente de Movistar).

Toda la jornada en los canales DAZN Baloncesto, contratables con el paquete Baloncesto, junto a la NBA, Euroliga y otras competiciones, o en el paquete Deportes Total, junto al resto de deportes de la plataforma, contratables junto al básico y a un plan de fibra + TV.

Orange TV

Todos los partidos se pueden ver a través de los canales DAZN Baloncesto dentro del pack Todo Deporte dentro de la oferta de fibra y televisión, así como con el Plan DAZN Baloncesto, contratable directamente desde la plataforma.

Vodafone TV

Todas las competiciones acb están accesibles dentro del Pack Premium de DAZN dentro de Vodafone TV, junto a una oferta de fibra y televisión.

Autonómicas

TV3/3cat

Se podrá ver un partido por jornada en abierto en catalán en el canal TV3 y en la plataforma 3Cat, todos los domingos por la mañana. Asimismo, TV3/3cat también emitirá una ronda de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa.

TVG

Se podrá ver un partido por jornada en abierto en gallego en TVG (canal principal) y en la plataforma AGalega, todos los domingos por la mañana.

Aragón TV

Emitirá 10 partidos del Casademont Zaragoza en abierto en AragónTV y la plataforma Aragón Play, los domingos por la mañana.

EITB

Se podrán ver 10 partidos de esta temporada en abierto en euskera en los canales ETB1, ETB2 y la plataforma ETB On los domingos por la mañana.