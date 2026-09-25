Unicaja busca "uno o dos" refuerzos "lo antes posible"

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Las claves Generado con IA Unicaja busca incorporar uno o dos refuerzos de forma urgente debido a las lesiones que afectan a la plantilla. Las bajas prolongadas de Tyler y Tyson han dejado al equipo con solo 11 jugadores disponibles para el próximo partido. El técnico Txus Vidorreta señala que la posición de escolta es la más urgente de cubrir en el mercado. El club dispone de margen financiero para incorporar nuevos jugadores debido a no haber cerrado fichajes previos.

Unicaja trabaja en el mercado de fichajes. Txus Vidorreta confirmó este viernes a las puertas del estreno liguero este domingo frente al Real Madrid, que el club lleva ya desde la semana pasada buscando incorporaciones para reforzar una plantilla que ha quedado tocada por las lesiones.

En la previa del choque del domingo, el técnico fue claro sobre la necesidad de reforzar el equipo: "Estamos en mercado y estamos en mercado a tope para incorporar uno o dos jugadores lo antes posible. No hablamos a corto plazo de tres, hablamos de uno o dos jugadores lo antes posible".

La búsqueda, explicó, no es nueva: arrancó a raíz de la prolongada ausencia de Tyler y se intensificó después con la baja de Tyson. "Lo que en Jaén era 'oye, si Tyler no empieza a entrenar, tenemos que buscar un recambio' y ya estamos en ello, pues ahora, oye, Tyson va a estar de baja bastante tiempo, pues también tenemos que buscar un recambio", señaló el preparador vasco.

Una plantilla que se ha quedado corta

El proyecto arrancó la pretemporada con la idea de contar con 15 jugadores, la plantilla "más larga de la historia" del club, pero la realidad ha sido bien distinta: "Lo máximo que hemos podido llegar a tener es 13".

A ello se suma que Tyler aún no se ha ejercitado con el grupo, que Yanik se lesionó y que Tyson arrastraba problemas físicos de la temporada pasada, lo que deja al equipo con 11 efectivos disponibles para este domingo en el Movistar Arena.

El entrenador subrayó además que la posición de "2" es la más urgente a cubrir, al quedarse con solo dos efectivos frente a los tres con que cuenta en otras demarcaciones:

"El club lo entendió perfectamente y sin ningún tipo de problema, estamos en mercado a la búsqueda de un jugador que nos permita paliar esta ausencia ya muy larga de Tyler".

Una ventaja inesperada

Pese a la urgencia, el técnico quiso poner en valor que no haber cerrado antes una incorporación concreta ha tenido, paradójicamente, una lectura positiva para las cuentas del club: "El no haber encontrado ese jugador nos da pulso financiero, nos da poder económico para poder buscar los sustitutos de los jugadores lesionados. Si hubiéramos gastado todo el dinero que nos quedaba en ese jugador, tal vez ahora estaríamos en peor condición para responder a los problemas". "En cada crisis hay una oportunidad", remató.