74-113 | El Real Madrid somete al Unicaja y se lleva el XV Trofeo Costa del Sol

Kendrick Perry durante el Unicaja vs. Real Madrid del XV Torneo Costa del Sol Málaga CF

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Las claves Generado con IA El Real Madrid venció con contundencia al Unicaja (74-113) en el XV Trofeo Costa del Sol. Cameron Hunt destacó en el Unicaja con 15 puntos en el primer cuarto, pero el equipo no pudo mantener el ritmo. El 9-30 encajado en el segundo cuarto marcó el desenlace del partido a favor del Madrid. Txus Vidorreta atribuyó la derrota a la falta de defensa colectiva y destacó la necesidad de mejorar el juego interior.

Las caras de los jugadores del Unicaja eran un poema tras el final del tercer y definitivo partido del XV Trofeo Costa del Sol. El Real Madrid le endosó una tunda (74-113) que no deja de hacer pupa por mucho partido amistoso que sea.

Tan solo el trance en el que entró Cameron Hunt en el primer cuarto, con 15 puntos, sostuvo al Unicaja en el partido durante los primeros diez minutos de juego. Después, Pedro Martínez activó la maquinaria para borrar del mapa al conjunto malagueño, sin defensa frente al Madrid.

Txus Vidorreta atribuyó al final del partido la paliza a la falta de defensa a nivel colectivo y a todas las canastas que se salieron en el segundo cuarto e impidieron al cuadro cajista seguir el paso de los blancos.

En la buena actuación de Hunt se quedó el Unicaja. Perry y Willy Hernangómez superaron los dos dígitos en la anotación pero nadie más se subió al carro.

El Madrid supo cerrarle todos los caminos al Unicaja tras el primer cuarto y a partir de ahí el equipo en construcción de Vidorreta no tuvo respuestas ante el arsenal madridista.

Vidorreta repartió minutos y sólo reservó a Tyson Pérez, solo cuatro minutos en el parqué.

Se vieron claramente las costuras en el juego interior cajista, que se tiene que corregir en el mercado o con mucho trabajo e Vidorreta.

Y se permitió al Real Madrid correr y correr para llegar a canasta con mucha facilidad.

A pesar de la derrota, hay algunas cosas con las que quedarse, como los buenos minutos de Hunt, las acciones debajo del aro de Willy Hernangómez que si por fin encuentra asiento en Málaga le puede dar mucho a Unicaja, o lo poco que necesita Pantzar para producir.

Vidorreta volvió a combinar dos bases sobre la pista y todo apunta a que el sueco será protagonista durante el curso.

No estuvieron al nivel de lo ofrecido hasta ahora, la pareja de lituanos. Brazdeikis, especialmente, y Lukosius.

Tras un arranque igualado y con mucha chispa en ambos equipos, el 9-30 del segundo cuarto fue el epitafio a un partido que prometía mucho por el cartel pero que se acabó pronto.

El Unicaja cayó con claridad también en el tercer y cuarto cuarto y no pudo hacer nada por devolverle la competitividad al duelo.

Txus Vidorreta tiene dos partidos amistosos para corregir todo lo que falló y seguir ajustando al equipo antes de verse las caras otra vez contra el Real Madrid en la primera jornada de liga.

ESTADÍSTICAS DEL UNICAJA VS. REAL MADRID