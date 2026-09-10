80-76 | Willy Hernangómez asume galones para darle la victoria al Unicaja

Willy Hernangómez durante el Unicaja vs. La Laguna Tenerife del XV Torneo Costa del Sol UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo

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Las claves Generado con IA Willy Hernangómez lideró al Unicaja con 16 puntos y 32 de valoración para vencer 80-76 a La Laguna Tenerife en el XV Torneo Costa del Sol. El Unicaja dominó el primer cuarto con un parcial de +13 y cinco triples, pero Tenerife logró igualar el marcador en el último periodo. En los minutos finales, Hernangómez fue decisivo con rebotes y un dos más uno, mientras que Cameron Hunt sentenció el partido con un triple. El Unicaja mostró carácter en su primer partido serio de pretemporada y enfrentará al Real Madrid en la siguiente jornada.

El Unicaja se subió a lomos de Willy Hernangómez para llevarse el primer partido del XV Torneo Costa del Sol contra La Laguna Tenerife (80-76). El pívot madrileño, con 16 puntos, fue el mejor jugador cajista en un choque que se le complicó al equipo de Txus Vidorreta al final.

Los malagueños firmaron un primer cuarto muy serio pero luego Tenerife fue estrechando el marcador hasta poner contra las cuerdas al Unicaja, que había estado dieciséis puntos arriba.

El Unicaja se sirvió de varios chispazos de Lukosius en el tercer cuarto y de un Willy Hernangómez (32 de valoración y 16 puntos) imperial debajo de los dos aros en los dos últimos minutos del partido.

Tras un parcial de 0-5, el Unicaja fue un ciclón que cerró el primer cuarto con un +13. Lakovic hizo constantes rotaciones mientras que Vidorreta apostó por sus quintetos con más continuidad.

Pantzar y Perry compartieron minutos sobre el parqué. Unicaja dejó buenas circulaciones en los primeros diez minutos para cerrar el marcador 24-11 con Cameron Hunt con seis puntos anotados. Cinco triples cimentaron la renta cajista.

El Unicaja mantuvo el mando del duelo en el segundo cuarto. Alberto Díaz encontró en más de una ocasión a Willy Hernangómez y el punto de intensidad del equipo de Vidorreta algo superior al del equipo canario.

Con 42-32 se llegó al descanso tras unos ajustes al final del segundo cuarto por parte de Jaka Lakovic.

Después del paso por los vestuarios, fue Lukosius el que tuvo que contener la maquinaria más fiable de los canarios. Entre Huertas, Fitipaldo y, sobre todo Shermadini, fueron apretando el marcador.

El alero lituano desde el perímetro mostró su calidad para mantener al Unicaja a flote para un 67-60 antes de la última manga.

Jaime Fernández, ex cajista, colocó a Tenerife a cuatro puntos desde la línea de tres puntos de salida tras una pérdida de Alberto Díaz.

El Unicaja se atascó en ataque en este tramo final. Le costó casi cuatro minutos meter la primera canasta del último cuarto.

La Laguna Tenerife se puso por segunda vez por delante con el 69-70 después de Bamba estrechase el marcador con un dos más uno.

El aro se convirtió en una mirilla para el Unicaja hasta el final del choque. Pero cuando Tenerife amagó por romper el choque, Willy Hernangómez se sacó un dos más uno para empatar el duelo (74-74) a falta de dos minutos.

Y ahí el choque entró en territorio Hernangómez. Rebote en defensa, en ataque, reverso... Sacó su catálogo cuando calentaba la pelota y Hunt selló el partido con un triple para el 80-74. Llegó tras una buena acción defensiva local y con Tenerife con toda la artillería en el parqué.

El 80-76 puso el epitafio al primer partido serio del Unicaja esta pretemporada, donde tiró de arresto y orgullo para vencer delante de su público. El sábado espera el Real Madrid en el Martín Carpena.