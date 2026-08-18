¿Qué trae a Willy Hernangómez al Unicaja?

Las claves

Las claves Generado con IA Willy Hernangómez ficha por Unicaja buscando sentirse importante y disfrutar del baloncesto, tras su paso por el Barça y la selección española. La influencia del entrenador Txus Vidorreta fue clave en la decisión de Hernangómez, ya que ambos coincidieron en la selección y existe confianza mutua. El pívot valora el ambiente de Málaga, la afición del Carpena y la identidad competitiva del club como factores decisivos para su llegada. Willy llega sin exigir protagonismo, dispuesto a integrarse en el equipo y motivado para competir en la Basketball Champions League, la única competición que le faltaba por disputar.

Willy Hernangómez llega al Unicaja con un caché difícil de igualar en el baloncesto español.

Capitán de la selección española, campeón del mundo, MVP del EuroBasket 2022 y con experiencia en la NBA y la Euroliga, el pívot madrileño cambia el Barça por un proyecto que no disputará la máxima competición continental.

Una decisión que, a priori, podría parecer difícil de entender por el perfil del jugador, pero que él mismo ha explicado con claridad.

¿Qué le trae a Málaga? El pívot madrileño se sentó este lunes ante los micrófonos de la sala de prensa de Martín Carpena en su presentación oficial como jugador cajista.

Su aterrizaje responde, sobre todo, a la posibilidad de volver a sentirse importante, disfrutar del baloncesto y seguir creciendo. "A nivel individual, quiero sentirme jugador, disfrutar del baloncesto y qué mejor sitio que hacerlo aquí en Málaga", ha explicado durante su presentación. Hernangómez busca un escenario en el que recuperar protagonismo y desarrollar su juego, lejos de la presión que puede acompañar a un equipo construido para competir en la Euroliga.

En esa decisión aparece un nombre propio: Txus Vidorreta. El nuevo entrenador del Unicaja ha sido determinante para convencer al pívot. Ambos coincidieron en la selección española y Willy conoce de primera mano la capacidad del técnico para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores interiores. "Ha sido muy, muy, muy importante en la decisión", ha reconocido.

También pesa el propio Unicaja y su proyecto. Hernangómez no aterriza en Málaga pensando únicamente en la competición que le falta por disputar, sino atraído por un club que en los últimos años ha construido una identidad competitiva y ganadora. La Basketball Champions League, de hecho, supone para él una motivación añadida: "Es la única competición que me faltaba por jugar porque sí que jugué Eurocup".

Y hay otro factor: Málaga. La ciudad, la afición y el ambiente del Carpena forman parte de una ecuación que el jugador valora especialmente. Hernangómez ha reconocido que ya había sufrido como rival el ambiente de la afición cajista y ahora quiere vivirlo desde dentro. El recibimiento tras anunciarse su fichaje terminó de reforzar esa sensación.

La operación tiene, además, un componente personal. Su hermano Juancho, que conoce bien el baloncesto de máximo nivel, fue claro antes de tomar la decisión: "Mi hermano me dijo que no había sitio mejor para mí que el Unicaja, por el Club, la ciudad y Txus".

Por encima de todo, Willy llega sin exigir galones. Pese a su trayectoria y a su condición de capitán de España, se presenta como uno más dentro del vestuario. "Me he puesto el casco, soy un soldado más y voy a la guerra como todos", resumió. Una declaración de intenciones que explica mejor que ninguna otra qué busca Hernangómez en el Unicaja: un proyecto en el que volver a sentirse protagonista, un entrenador en el que confía y un equipo en el que competir sin necesidad de reclamar el liderazgo.

El Unicaja, mientras tanto, se lleva a un jugador con experiencia NBA, Euroliga y selección, pero que llega a Málaga con la motivación de demostrar que todavía tiene mucho baloncesto que ofrecer.