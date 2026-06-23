Vidorreta, en su presentación con el Unicaja: "Hay que fichar a cinco jugadores de alto nivel, pero habrá que tener paciencia"

Las claves

Las claves Generado con IA Txus Vidorreta se presenta como nuevo entrenador del Unicaja, destacando la ilusión y responsabilidad que siente por asumir este reto en Málaga tras su exitosa etapa en Tenerife. Vidorreta considera que el núcleo duro del equipo es sólido, pero ha señalado la necesidad de fichar a cinco jugadores de alto nivel para completar la plantilla y mantener el nivel competitivo. El entrenador apuesta por un estilo de juego que combine la chispa en casa con mayor solidez fuera, y fija como objetivos entrar en la Copa del Rey, los playoffs de la ACB y la Final Four de la BCL. La pretemporada arrancará en agosto con varios partidos de preparación, incluido un duelo ante el Tenerife como parte del acuerdo de su fichaje.

Una persona muy cercana, echada para adelante, con mucha confianza en su trabajo y su rendimiento y con ilusión por iniciar esta etapa como entrenador del Unicaja tras una exitosa carrera de 10 años en Tenerife.

Así se ha presentado este martes Txus Vidorreta a los medios de comunicación tras su fichaje exprés por el equipo malagueño. De hecho, según han explicado, todo ocurrió en apenas 36 horas y eso que el Tenerife le puso cláusula de rescisión solo si se iba a los cuatro equipos de Euroliga o al Unicaja. "Por algo será", ha dicho el siempre irónico presidente del club, López Nieto.

Llega Vidorreta tras cuatro años intensos de Ibon Navarro en los que el club ha vivido los mejores años de su historia en cuanto a títulos, al obtener siete.

Nunca es fácil para un entrenador sustituir a alguien que ha tenido tanto éxito. Pero Vidorreta lo tiene claro, fruto de su experiencia. "No vengo a sustituir a Ibon. Unicaja ha buscado un entrenador porque Ibon se ha marchado. El legado es maravilloso, pero no me lo tomo con presión", a la vez ha recordado que "el pasado reciente es que no hemos jugado el playoff".

El técnico vasco ha afirmado que "afronto el reto con ilusión y responsabilidad", que llega con el "compromiso de dejarme la piel por los colores del Unicaja" y que está en "green mood desde hace una semana".

"Venir a Málaga es la gran oportunidad de mi carrera porque aquí me dan dos años y eso es confianza", ha agradecido.

Y tras las bienvenidas previas y alegrías por el fichaje, en la rueda de prensa se entró en lo mollar: el equipo y los fichajes.

Cinco fichajes

Vidorreta ha asegurado que "el núcleo duro del equipo me encanta", es decir, todos esos jugadores que van a seguir en la plantilla seguro y que han sido la base de tantos éxitos: Perry, Alberto, Kalinoski, Djedovic...

Y ahora el reto es acertar con los que vengan. El entrenador ha hablado de cinco fichajes "que marquen la diferencia". "Necesitamos un 2, un 3 y 4 de alto nivel y buscamos un 5 que complemente con calidad", ha señalado.

Juanma Rodríguez, director deportivo, ha precisado que se irá a una plantilla larga, de entre 13 y 15 jugadores, para no tener los sobresaltos de esta pasada campaña con tantas lesiones.

Se quiere fichar a jugadores, lógicamente, con calidad, con experiencia y que se adapten el estilo de juego de Vidorreta. Gente que quiera venir a Málaga y que se adapten al presupuesto existente. El entrenador ha asegurado que con él "repuntan su rendimiento". Ojalá sea así.

Eso sí, los fichajes no se van a anunciar en breve. Vidorreta ha dicho que habrá que tener paciencia porque "el mercado en junio está disparado y las cotizaciones de todos los jugadores son muy altas porque hay equipos turcos con dinero, los griegos, la Euroliga, el mercado asiático..."

"Estoy convencido de que vamos a fichar bien, pero con paciencia", ha insistido el nuevo entrenador que, en cualquier caso, ha transmitido un mensaje de tranquilidad "porque el bloque está hecho".

Djedovic, Tillie, Barreiro, Duarte y Nzosa

Durante la rueda de prensa Vidorreta ha hablado de algunos jugadores y se ha preguntado también por otros tanto a López Nieto como a Rodríguez.

El entrenador vasco ha afirmado que el primero con el que habló nada más conocerse su fichaje fue con Perry. Este martes ha conversado con Djedovic, al que el técnico ha puesto por las nubes: "Es una persona excepcional, uno de los tres capitanes del equipo y tengo mucha confianza en que nos va a ayudar en posición de dos y de tres. Es un jugador de vieja escuela, tiene experiencia, sabe cómo es un equipo por dentro y eso es fundamental", ha detallado.

Tras la rueda de prensa iba a hablar con Alberto Díaz. Ha saltado la pregunta sobre la continuidad de Barreiro y ha quedado en el aire. El club quiere que siga pero depende de él.

El que no va a continuar es Tillie. Vidorreta ha explicado que es un jugador que se podría adaptar bien a su estilo de juego, pero "ha tenido muchos golpes y problemas en la rodilla. Tiene que pasar por boxes y si va a estar fuera varios meses no podemos hacer esa apuesta".

Sobre el culebrón Duarte, López Nieto ha indicado que siguen en marcha los expedientes sancionadores y que están intentando llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque ha precisado que "no hay bulla ni emergencia".

El nombre de Nzosa también ha salido a la palestra. El pívot está cedido al San Pablo Burgos y Rodríguez ha valorado positivamente que pudiera incorporarse a la plantilla cajista de nuevo.

El estilo de juego y los objetivos

El Unicaja de Ibon era de ritmo rápido, de correr y correr. Vidorreta es más pausado, más control de juego. "No me gustan los partidos de ida y vuelta constante", ha remarcado.

En su intervención, no obstante, ha asegurado que intentará hacer un "mix" entre ambos estilos.

"La inercia de este equipo es correr y hay que mantenerla sobre todo en el Carpena porque aquí hay chispas y rock and roll. Cuando el equipo esté con chispa tiene que ser una prioridad correr. Pero este año el equipo ha sufrido mucho fuera de casa y para ganar hay que ser más sólido. Hay que buscar el equilibrio entre la chispa en casa y la solidez fuera para amarrarse a los partidos", ha detallado.

Por otra parte, los objetivos del Unicaja son siempre los mismos y son los que se le ponen a Vidorreta. Entrar en la Copa del Rey, en el playoff de la ACB y en la Final Four de la BCL, aunque en este último extremo el entrenador ha puesto primero el escalón del Top 16.

Un momento de la rueda de prensa de Vidorreta en el Unicaja

"Alguna vez se me ha ido la pinza"

Todo aquel que le gusta el baloncesto conoce de sobra a Vidorreta. Un entrenador explosivo, muy gesticulante, protestón con el arbitraje, lenguetón en las ruedas de prensa. Eso, a veces, no sienta bien cuando es el entrenador rival, pero sí suele gustar cuando es el propio porque demuestra pasión por tus colores.

"Alguna vez se me ha ido la pinza con tema arbitrajes, pero estoy controlando eso mejor. Todo lo que hago lo hago en defensa de mi club. Si he molestado a alguien en alguna rueda de prensa pido perdón, aunque no me arrepiento. En todos los campos en los que he entrenado me aprecian y me aplauden", ha subrayado.

Esta temporada los aficionados se van a divertir con él y, por esta primera toma de contacto, parece que los periodistas también ya que, a sus 60 años recién cumplidos, no va a tener muchos pelos en la lengua.

"No había nada con Zaragoza"

Se ha hablado mucho de que Vidorreta quería dejar Tenerife para acercarse más al País Vasco, su comunidad natal, y que podría entrenar al Casademont Zaragoza, que se ha mantenido in extremis en la ACB con un triple sobre la bocina.

Vidorreta ha dicho que no es así. "De Zaragoza no hay nada. Nunca ha habido nada firmado", ha afirmado, a la vez que ha señalado que en cuanto Unicaja le llamó le dijo sí y que la negociación no ha sido "nada tensa". López Nieto se reía al decirlo Vidorreta, las cosas internas que ellos saben pero que no cuentan en las ruedas de prensa.

La pretemporada

La plantilla está ahora de vacaciones. Vidorreta ha definido que empezarán con los reconocimientos médicos en la semana del 17 de agosto y los entrenamientos los días 20, 21 y 22 de agosto.

El primer partido será el 30 de agosto en Melilla y la intención del equipo es jugar "cinco o seis más" antes del estreno en la ACB.

López Nieto ha adelantado, por su parte, que en el torneo Costa del Sol participará el Tenerife dentro del acuerdo alcanzado para el fichaje de Vidorreta.

El técnico está buscando piso en Málaga, organizando el traslado de su familia y pasará unos días de vacaciones. La era Vidorreta acaba de comenzar.