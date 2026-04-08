85-88 | El Unicaja mata dos veces al Alba Berlín para meterse en su cuarta Final Four de la BCL

Nihad Djedovic durante el Alba Berlin vs. Unicaja de los cuartos de final de la BCL BCL

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció al Alba Berlín 85-88 en la prórroga y se clasificó para su cuarta Final Four consecutiva de la BCL. El equipo malagueño desperdició una ventaja de 16 puntos pero supo reaccionar en la prórroga gracias a la actuación de Perry y Djedovic. Unicaja está a dos partidos de lograr su tercera Basketball Champions League consecutiva, manteniéndose entre los mejores pese a los altibajos de la temporada. El encuentro se disputó en el Max-Schmeling-Halle de Berlín y destacó la remontada final del Alba, que forzó la prórroga antes de ceder ante el campeón.

El Unicaja tuvo que matar dos veces al Alba Berlin para meterse en su cuarta Final Four consecutiva de la BCL después de ganar el segundo partido de los cuartos de final (85-88) en un partido que debió ganar por dos veces, la segunda, en la prórroga.

Después de un tercer cuarto sideral y sostenido en la primera mitad de la última manga, pusieron al Unicaja en pista para colarse en la cita de Badalona. Pero una sequía a falta de cinco minutos para el final tiró por la borda una ventaja de dieciséis puntos y llevó el partido a la prórroga, donde ahí sí los malagueños no concedieron.

Nihad Djedovic, con 20 de valoración y 17 puntos, y un Kendrick Perry que emergió tras el descanso y fue decisivo en la prórroga llevaron al Unicaja a su cuarta Final Four de la BCL, para situarlo a dos partidos de pelear por plata una temporada más.

A pesar de los altibajos que está protagonizando esta temporada, ahí está de nuevo el equipo de Ibon Navarro, cumpliendo con uno de los objetivos del Unicaja, pelear de nuevo el título que ha conquistado con mano de hierro en las dos últimas ediciones.

Sulejmanovic lanza a canasta durante el Alba Berlin vs. Unicaja de la BCL BCL

Alba Berlin llevó la alternativa en la primera mitad del partido, aunque la igualdad fue máxima hasta el descanso (36-34). El Unicaja no permitió nunca despegarse a los alemanes, y en la segunda parte supieron gobernar el duelo con tintes de autoridad hasta el apagón final.

El paso por los vestuarios le sentó de maravilla del Unicaja, que entró con otra energía al tercer cuando, mejorando los porcentajes desde el triple y abriendo una brecha ya interesante para dominar y controlar el partido. El parcial fue de 13-26 para los malagueños, que entraron en la manga final con un 49-60 que lo ponía todo de cara.

La entrada en el último cuarto dio continuidad a todo lo bueno anterior, y entre Barreiro y Duarte se encargaron de estirar la renta hasta un +16 que parecía definitivo a falta de 5:32 para el final del partido. Pero el Unicaja se quedó secó, recibió un parcial de 8-0, seguido de otro de 10-0 a falta de 2:36 que llevaron el duelo a la prórroga.

Pero ahí emergió Tillie, que llevaba un cero de seis en triple para disparar primero desde el 6,75. Después, un robo y mate de Perry encarrilaron una prórroga en la que Unicaja fue capaz de ponerse en dos ocasiones con una ventaja de ocho puntos.

Sí supo madurar ahí el marcador para llevarse el partido, la eliminatoria de los cuartos de final, y sacar los billetes a Badalona para buscar su tercera Basketball Champions League consecutiva. Se dice pronto, pero ahí está de nuevo el campeón.

Balcerowski, Perry y James Webb III, jugadores del Unicaja BCL

Ficha técnica:



85 - Alba Berlín (15+21+13+25+11): Bean (8), Griesel (6), Mattisseck (0), Hermannsson (2), Agbakoko (10) -quinteto inicial-, O’Connell (6), Kayil (25), Wood (8), Roberts (13), Delow (7).



88 - Unicaja (13+21+26+14+14): Perry (11), Kalinoski (3), Barreiro (6), Tillie (9), Balcerowski (0) -quinteto inicial-, Audige (0), Djedovic (17), Cobbs (2), Díaz (3), Sulejmanovic (15), Webb III (9), Duarte (13).



Árbitros: Martins Kozlovskis, Gvidas Gedvilas y Mihkel Manniste. Eliminado por faltas Olek Balcerowski, del Unicaja.



Incidencias: Segunda partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el pabellón Max-Schmeling-Halle de Berlín, Alemania.