70-95 | El Unicaja, arrollado por La Laguna Tenerife acb Photo / Mariano Pozo

Las claves nuevo Generado con IA Patty Mills debutó con La Laguna Tenerife logrando 24 puntos y 22 de valoración, liderando la victoria 70-95 sobre Unicaja. El equipo tinerfeño dominó el partido desde el principio, mostrando solidez defensiva y efectividad en el tiro. Unicaja fue errático en ataque y solo logró acercarse tras un parcial de 10-0 en el tercer cuarto, pero Mills frenó la remontada. La Laguna Tenerife mantuvo una clara superioridad hasta el final, dejando sin opciones a los malagueños en el Martín Carpena.

Una actuación estelar del base australiano Patty Mills, con 24 puntos y 22 de valoración en su debut en Liga Endesa, dio la victoria a La Laguna Tenerife ante Unicaja (70-95) en un partido que dominaron de principio a fin ante los malagueños, muy erráticos en el tiro.

Un 2-10 de parcial inicial de los isleños ya le puso en buena situación, con Marcelinho (13 puntos) liderando y el excajista Jaime Fernández acertando en sus tiros, mientras Mills esperaba su turno en el banquillo.

Pedía tiempo muerto el técnico Ibon Navarro cuando su equipo perdía por diez puntos, visiblemente descontento con los primeros compases de los malagueños. Unas sensaciones que se prolongaron durante todo el primer tiempo.

El Tenerife estaba siendo un rodillo, sobre todo en defensa, una seña de identidad de los pupilos de Txus Vidorreta, que conoce muy bien a este Unicaja al que se ha enfrentado hasta catorce veces en los últimos tres años, algunas en fases finales europeas, playoff de Liga Endesa o en Copa del Rey.

Un triple de Jonathan Barreiro evitó que Unicaja marchara al segundo cuarto sin llegar a los dos dígitos de anotación (11-20). Para colmo de Unicaja, el impacto de Mills llegó tan pronto como su debut: su primer tiro ya fue a la diana con un dos más uno.

El australiano se fue al descanso siendo el mejor del partido, con doce puntos en nueve minutos disputados. Acabó con unos números de 24 puntos, dos asistencias y 22 de valoración.

Para entonces, Unicaja amagaba con despertar de su desacierto en ataque, pero seguía bloqueado ante un equipo tinerfeño que cerró el primer tiempo con un triple en carrera sobre la bocina de Huertas. La superioridad era clara para los isleños (30-46).

Los malagueños, con un parcial de 10-0 de salida, volvieron al partido habiendo aprendido la lección, pero otra vez apareció Mills desatascando a los suyos con dos triples (41-55, minuto 25) que dañaron más a Unicaja.

Del primer amago de remontada de Unicaja se pasó a la trituradora del Tenerife, que volvió a dejar en un casi imposible a los locales, que caían de veinte puntos a falta de diez minutos.

En un engranaje cercano a la perfección, fluyendo como equipo con química que es desde hace muchos años, Tenerife llevó el partido al desenlace con más canastas hasta el 70-95.

Ficha técnica:

70- Unicaja (11+19+24+16): Perry (7), Kalinoski (2), Barreiro (4), Webb III (2), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Cobbs (2), Audige (5), Sulejmanovic (8), Rubit (2), Djedovic (12), Díaz (5), Tillie (4).

95- La Laguna Tenerife (20+26+28+21): Huertas (13), Fitipaldo (5), Giedraitis (8), Doornekamp (7), Guerra (3) -quinteto inicial- Mills (24), Fernández (14), Scrubb (9), Shermadini (7), Abromaitis (2), Alderete (3).

Árbitros: Carlos Peruga, Jorge Martínez y Roberto Lucas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.389 espectadores.