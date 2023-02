Copa del Rey: El Unicaja de Málaga vuelve a pisar la alfombra roja

El Unicaja de Málaga se diseñó durante este verano para citas como las de esta semana. Cumplidos los primeros objetivos de meterse en competición europea primero, y en la Copa del Rey después, al conjunto de Ibon Navarro le llega la primera oportunidad de pelear entre la aristocracia del baloncesto nacional con la cita que arranca el jueves en Badalona. Aunque al equipo cajista le ha tocado subir el Everest después de un sorteo que lo situó en el lado más duro del cuadro.

El jueves, 16 de febrero, a partir de las 21:30 horas, el Unicaja afronta el choque de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Palau Sant Jordi nada menos que contra el actual campeón, el FC Barcelona. En caso de dar la sorpresa, en las semifinales esperaría el ganador del Real Madrid-Valencia Basket.

Pero para eso se reconstruyó el Unicaja tras la mala temporada 2021-2022, para volver estar en la pomada. Y desde este jueves vuelve a tener una oportunidad de competir por un título, que si bien no parte como favorito, su formato puede favorecer las sorpresas.

No falta nadie a la cita de Badalona. En el otro lado del cuadro está el Saski Baskonia, último verdugo de los cajistas, este mismo domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena en un choque que se les escapó a los Ibon Navarro. Les faltó lo que le viene faltando toda la temporada, dar el paso definitivo contra los grandes. No han podido contra ninguno de los favoritos de la ACB en este curso, aunque sí ha exprimido tanto a Real Madrid, Barcelona como el propio Baskonia en los duelos que han tenido en la fase regular. Solo los vitorianos en la ida, en la primera jornada del campeonato, pasaron por encima del Unicaja.

Ahora, en el partido del jueves, tienen los de Ibon Navarro la oportunidad de poner en práctica las lecciones que han podido aprender en los partidos contra los grandes, las plantillas de Euroliga, que hasta ahora han tenido una marcha más que Unicaja no ha podido alcanzar todavía.

Hasta ahora, Unicaja, en sus treinta años de historia, ha participado en veintiuna ediciones de la Copa del Rey. Solo en siete ha cruzado el Rubicón de los cuartos de final. En tres ocasiones se ha colado en la final. Solo una vez, en la edición de 2005 en Zaragoza, levantó el título, frente al Real Madrid. Precisamente el equipo que le ganó la última final, no tan lejana, en 2020, en la que Unicaja no tuvo opciones. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Melvin Ejim estaban en aquella plantilla dirigida por Luis Casimiro. Will Thomas también jugó una final con el Valencia Basket. Algo de experiencia queda para soñar con un papel ilusionante en la Copa, que devuelva al Unicaja a la alfombra roja del baloncesto español.

