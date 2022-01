El Unicaja de Málaga aún espera a sus rivales en Europa

Al futuro próximo europeo del Unicaja aún le faltan muchas respuestas. Durante estas semanas se están jugando las eliminatorias para definir qué equipos siguen adelante, de las que los cajistas se han salvado al clasificarse como primero. Esto les ha permitido descansar en Europa, pero sus rivales continúan jugando y ya se puede ir conociendo la distribución de los grupos de la Basketball Champions League.

El Igokea m:tel ha perdido en su segundo partido del play-in ante el Filou Oostende. Por lo que el Unicaja tiene que seguir esperando para conocer a su rival. Los bosnios demostraron su superioridad jugando como locales (87-72) y el encuentro en tierras belgas ha sido equivalente al primero para su rival (85-64). Por lo que ninguno ha accedido a la segunda fase de la competición europea por el momento. Aunque, en un principio, parten con ventaja los bosnios, ya que en el encuentro definitivo serán locales.

¿A qué se enfrenta el Unicaja con este equipo? En el conjunto bosnio predominan los jugadores con mucho físico. Tienen a jugadores exteriores pequeños, pero muy intensos en defensa. Starks y Waller, base y escolta, son ejemplo de ello. Sufren en defensa ante atacantes más grandes y se cargan de faltas muy pronto al sufrir desventajas con los cambios. Sin embargo, destacan en ataque por su velocidad y los cambios de ritmo encontrando huecos en la zona para anotar con facilidad. Aunque su principal baza es el rebote. Se trata del segundo equipo con más capturas por encuentro y Dalibor Ilic y De’Shawn Stephens son la gran amenaza: 8.5 y 8.2, respectivamente.

El Filou Oostende también es otro de los equipos más anotadores de la competición europea. Además, es otro de los conjuntos que más asistencia reparte por encuentro. ¿Sus principales peligros? Uno de ellos es el alero Levi Randolph com 17.4 puntos de media y 14.8 de valoración o el base Dusan Djorjevic con 4.7 asistencias. Ahora le han superado al Igokea en rebotes, siendo una de sus mayores ventajas y teniendo un 54.1% en tiros de campo.

Cluj-Napoca

No obstante, no es el único equipo cuya presencia está confirmada durante los próximos meses en el Martín Carpena. El Cluj-Napoca (Rumanía) también se clasificó como primero de grupo en el que también estaban muy buenos rivales como Darüssafaka, Hapoel o el Happy Casa Brindisi con un balance de cinco victorias y una derrota. Por lo que por resultados y visto el rendimiento en la primera fase no será nada fácil.

Y no lo será por el nivel de juego de muchos jugadores. Tienen muchas amenazas. La primera de ellas es el juego interior. Stefan Bircevic y Andrija Stipanovic, ala-pívot y pívot, pueden causar grandes problemas alos cajistas. Son muy móviles, tienen un buen juego de pies a la hora de postear, juegan mucho desde el perímetro con lanzamientos desde el triple y los '5' malagueños sufren contra rivales que se abren en el campo a la hora de atacar.

Otro de los puntos fuertes es la defensa. Son muy solidarios entre ellos, tienen una línea de presión muy alta, ofrecen muchas ayudas, utilizan la zona 3-2 en algunas ocasiones y la movilidad de todos los jugadores permite que haya numerosos cambios en defensa. Aunque tanta generosidad les hace ofrecer muchos huecos de los que se aprovechan los rivales con tiros liberados si mueven bien el balón. Otra de las cuestiones que puede resultarles perjudicial es esa presión en defensa que les fuerza a hacer numerosas faltas de tiro.

Sus bases y sus escoltas son muy asistentes. Uno de ellos, el titular, es Brandon Brown, jugador experimentado de 32 años, quien tiene muchos puntos en las manos, es muy eléctrico y entra con bastante frecuencia a canasta. Fruto de su velocidad, lleva al equipo a transiciones muy rápidas en ataque y a sumar con celeridad. Es más, el Cluj-Napoca es el segundo equipo de la Basketball Champions League que más puntos anota por partido (87.2).

Tercer rival

Sin embargo, aún queda otro por conocer: el Prometey de Ucrania o el Hapoel Jerusalem. El conjunto israelí ganó el primer partido y el segundo se debería haber disputado este martes. Sin embargo, muchos de los jugadores se encuentran en protocolos por Covid-19 y se ha pospuesto para el día 25. Al día siguiente debería empezar el Top 16, el Unicaja tiene programado un partido, pero podría posponerse si se tuviera que llegar al tercer encuentro. Así que todavía habrá que esperar para saber qué tres equipos visitarán el Martín Carpena en las próximas semanas e incluso cuándo comenzará este segunda fase para los malagueños.

