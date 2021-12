El Unicaja de Málaga pierde el partido y la imagen en Grecia (70-58)

No podría haber acabado peor esta primera fase europea. No. El Unicaja ha caído en Grecia ante el Lavrio Megabolt (70-58) en un partido en el que casi no quiso aparecer. El objetivo era sufrir el menor daño físico posible, pero una cosa es esa y otra la imagen que ha demostrado el equipo, otra vez en la primera parte y podría haber sido peor porque los locales echaron el freno en ataque. La siguiente fase ya estaba garantizada, pero del encuentro de esta tarde buenas noticias no se podrán sacar.

Poco en juego había para un equipo que ya tenía asegurada desde la jornada anterior su clasificación al Top 16 como primero de grupo. Así que Fotis Katsikaris le dio más minutos a esos jugadores que no gozan de tanto protagonismo o de quienes necesita que crezca su confianza. El único de los habituales que no jugó fue Norris Cole. Viendo esos 58 puntos anotados poco se puede destacar en ataque, tan solo Jaime y Brizuela en algunos momentos, y Eric en el último cuarto (cuando quisieron pasarle el balón). Tampoco atrás con un Tyson Carter que bailó a sus defensores.

Pero aunque el futuro en la competición no corra peligro, el Unicaja siempre debe dar la cara, mantener la intensidad y luchar por la camiseta que visten. Ya hizo el Joventut mucha sangre en la primera parte (30-47) y la han vuelto a hacer los griegos esta tarde (41-28). La segunda no fue mejor, era difícil que se anotaran menos puntos, pero la imagen siguió siendo la misma. Por desgracia, una gran estadística como los 41 rebotes capturados (26+15) por el Unicaja quedan opacados por multitud de aspectos negativos.

El Lavrio sí que se la jugaba y lo demostró en el primer saque de fondo cajista con su presión a todo campo. Tan raro fue el partido que Jaime Fernández, como base, y Darío Brizuela compartieron muchos minutos del primer cuarto tras las dos faltas de Alberto Díaz. Lo que no fue raro fue ver que el pívot rival llevaba ya 10 puntos en el primer cuarto. Los cajistas defendieron poco y atacaron en algunas ocasiones mal. Por lo que un equipo con su futuro en cuestión iba a aprovechar esas oportunidades para llegar por delante al final del período inicial (25-19).

Y tampoco fue extraño ver que todo iba a ir a peor porque lo que era defender… poco trabajo hubo. La diferencia siguió en aumento (32-22) a falta de seis minutos. Alguna acción en solitario de Brizuela salvó la ofensiva cajista, pero nada más. Juego muy posicional en ataque, otra vez numerosas pérdidas y unos pívots que no es que mantuvieran una rotación constante, sino que ninguno conseguía aportar cosas positivas. Solo tres puntos desde el tiro libre, uno de Alonso y dos de Barreiro, iban a permitir que el Unicaja llegara rápido al aro. Pero la defensa siguió siendo mala, el acierto en el tiro fue peor y mucho tenía que cambiar en el descanso (41-28).

Nada. La mejora no estaba y tampoco se le esperaba. El equipo seguía sin funcionar, si en algún momento del partido lo hizo. Kaklamanakis continuaba viendo la zona cajista como una auténtica pasarela. Y si el equipo no estuvo certero desde el triple, la pintura parecía ser una parcela prohibitiva para un equipo que siguió lanzando (57-40 a falta de dos minutos). Las ganas y la intensidad del rival siempre fueron superiores, y cuando el otro equipo tiene los brazos bajados… poco se puede hacer.

La diferencia aún iba a superar la veintena de puntos (63-42) en el inicio del último cuarto. Tal fue el nivel del partido que el técnico del Lavrio Megabolt solicitó tiempo muerto cuando sus jugadores iban ganando de 16. Seis puntos de Micheal Eric, el Unicaja a cuatro minutos del final quiso pisar la zona, pusieron algo de intención al ataque y poco más. El partido llegó a su final con un 70 a 58 en el marcador.

Veremos a ver si esto ha sido una acumulación de desgracias en un mismo día o es que hay graves problemas de fondo (aún más grave que estar prácticamente eliminado de la Copa a falta de tres jornadas para el final de la primera vuelta en Liga).

FICHA TÉCNICA

LAVRIO MEGABOLT: Vasilis Mouratos (15), Tyson Carter (19), Matt Williams (3), Petors Geromichalos (2), Dimitrios Kaklamanakis (18) - quinteto titular - Al-Wajid Aminu (7), Terrance Ferguson (0), Alexandros Nikolaidis (3), Konstantinos Flioxenidis (-), Nikos Persidis (2), Startos Voulgaropoulos (-), Alfis Pilavios (0).

UNICAJA CB: Alberto Díaz (0), Darío Brizuela (15), Jonathan Barreiro (4), Tim Abromaitis (7), Micheal Eric (10) - quinteto titular - Norris Cole (-), Jaime Fernández (12), Francis Alonso (1), Axel Bouteille (2), Carlos Suárez (3), Yannick Nzosa (0), Rubén Guerrero (4).

ÁRBITROS: Ademir Zurapovic, Boris Krejic y Kerem Baki.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 6 de la Basketball Champions League en el pabellón de la Paz y la Amistad.

