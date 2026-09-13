La rajada de Funes por el horario del partido: "Por mucha gorra que se ponga..."

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Las claves Generado con IA Funes criticó el horario del partido Celta-Málaga, disputado a las 14:00 bajo un calor asfixiante en Balaídos. El encuentro requirió dos pausas de hidratación y tuvo un ritmo lento debido a las altas temperaturas. Funes señaló que el espectáculo deportivo se vio deslucido y sugirió que un horario nocturno habría sido más adecuado. LaLiga repartió gorras a los aficionados, pero Funes afirmó que esto no soluciona el problema de jugar a pleno sol.

Desde que Javier Tebas hace y deshace a su antojo en la patronal de clubes, máxima responsable de las competiciones de Primera y Segunda División, muchas decisiones chocan con los intereses de los aficionados. Y la elección de los horarios es crucial en este aspecto.

LaLiga dispuso que el Celta vs Málaga CF se tenía que jugar el domingo 13 de septiembre a partir de las 14:00 horas. Y en los partidos con un horario similar desde hace varias temporadas, la patronal reparte gorras con el logo de la competición entre los aficionados. Y por ahí encontró Funes un resquicio para lanzarle un dardo a Tebas y a los que eligen los horarios.

El Celta-Málaga se jugó bajo un calor asfixiante en Balaidos, con dos pausas de hidratación y con un ritmo lento de la pelota.

Y Funes, durante su primera respuesta haciendo balance del choque, sin ser preguntado directamente por el horario, se detuvo para hacer una reflexión. "Hay que darle mérito a la situación en la que nos hemos encontrado los dos equipos. Un partido a las dos de la tarde, dos equipos que quieren proponer, creo que desluce mucho el espectáculo deportivo. La pelota no viajaba al gusto de nadie".

"Al final quien viene a ver el encuentro, por mucha gorra que se ponga, no termina de encontrar una situación idónea para un partido con dos equipos que tenían la intención de asumir la iniciativa en el juego", continuó Funes.

Gorras de LaLiga en los asientos de Balaídos. LaLiga

"Este partido a las nueve de la noche hubiese sido mucho más disfrutón", concluyó el técnico de Loja, sacando los pies del tiesto con el discurso institucional del club, plegado a Javier Tebas para cumplir todos los requisitos del mandamás de la patronal debido a la situación de administración judicial en la que se encuentra la entidad.