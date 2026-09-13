Los jugadores del Málaga CF tras el gol de Adrián Niño

Los jugadores del Málaga CF tras el gol de Adrián Niño LaLiga

Málaga C.F.

El uno por uno del Celta de Vigo vs. Málaga CF: Adrián Niño le cambia la expresión al equipo

Los blanquiazules empatan en Vigo y continúan sin ganar en Primera División.

Adrián Niño anota su primer gol de la temporada.

Más información: así te hemos contado el partido en directo

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Celta de Vigo y Málaga CF empataron 1-1 en el estadio Abanca Balaídos.

Adrián Niño debutó con el Málaga y marcó el gol del empate de cabeza a diez minutos del final.

El Málaga presentó dos novedades en el once inicial: Izan Merino y Joaquín.

El equipo dirigido por Funes sigue sin conseguir la victoria en su regreso a Primera División.

El Málaga CF y Celta de Vigo empataron a uno en el estadio Abanca Balaídos. Los blanquiazules rescataron un punto gracias un gol de Adrián Niño de cabeza a diez minutos del final.

El equipo malagueño se presentó con dos novedades en el once inicial, Izan Merino y Joaquín por Juan Cruz y Dotor, baja por gastroenteritis.

Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a Primera.

Imagen del gol del Málaga CF en Balaídos.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.

Jugador

Valoración

1. Alfonso Herrero

Evitó más de un gol antes y después del tanto de Jutglá, que poco pudo hacer. Arriesgó en la salida de balón alguna vez.

31. Rafita

Partido gris del lateral para lo que acostumbra en este inicio de liga.

15. Recio

En la misma línea de regularidad, de lo mejor del Málaga.

4. Einar Galilea

Mal partido del vitoriano. Sustituido al descanso.

12. Salinas

Sin incidencia en el partido.

18. Pablo Martínez

El Málaga necesita de su jerarquía. Cuando asumió galones llegó el empate. Zapatazo, córner y empate.

22. Dani Lorenzo

Tras un gran arranque, tuvo un fallo capital en el 1-0. Fue desapareciendo del partido. Sustituido en el 66'.

23. Izan Merino

Poco o ningún lucimiento en el choque. En la segunda parte, hasta que fue sustituido, jugó de central por Einar. Un exceso de confianza casi le cuesta el segundo al Málaga.

10. Larrubia

Lo intentó siempre desde muy lejos. No recibió en zonas de peligro. Acabó el partido jugando por dentro.

11. Joaquín

Una buena acción al inicio. Siempre el mismo repertorio de intentar entrar hacia dentro que de momento no le da en Primera. Sustituido en el 60'.

9. Chupe

Corrió y corrió, pero no la vio.

SUPLENTES

6. Ramón

Entró tras el descanso. Le costó asumir el mando del juego y estuvo más arropado cuando se le acercaron Larrubia y Pablo Martínez.

19. Juan Cruz

Entró para sustituir a Joaquín y apenas apareció en el choque. No es su posición.

3. Puga

Intentó agitar el juego por la derecha. Jugó de carrilero.

21. Adrián Niño

Debut y gol. Entró de pie en el partido.

25. Berrocal

Sin calificar.