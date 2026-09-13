El uno por uno del Celta de Vigo vs. Málaga CF: Adrián Niño le cambia la expresión al equipo

Los jugadores del Málaga CF tras el gol de Adrián Niño LaLiga

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Las claves Generado con IA Celta de Vigo y Málaga CF empataron 1-1 en el estadio Abanca Balaídos. Adrián Niño debutó con el Málaga y marcó el gol del empate de cabeza a diez minutos del final. El Málaga presentó dos novedades en el once inicial: Izan Merino y Joaquín. El equipo dirigido por Funes sigue sin conseguir la victoria en su regreso a Primera División.

El Málaga CF y Celta de Vigo empataron a uno en el estadio Abanca Balaídos. Los blanquiazules rescataron un punto gracias un gol de Adrián Niño de cabeza a diez minutos del final.



El equipo malagueño se presentó con dos novedades en el once inicial, Izan Merino y Joaquín por Juan Cruz y Dotor, baja por gastroenteritis.

Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a Primera.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.