El uno por uno del Celta de Vigo vs. Málaga CF: Adrián Niño le cambia la expresión al equipo
Los blanquiazules empatan en Vigo y continúan sin ganar en Primera División.
Adrián Niño anota su primer gol de la temporada.
Más información: así te hemos contado el partido en directo
Celta de Vigo y Málaga CF empataron 1-1 en el estadio Abanca Balaídos.
Adrián Niño debutó con el Málaga y marcó el gol del empate de cabeza a diez minutos del final.
El Málaga presentó dos novedades en el once inicial: Izan Merino y Joaquín.
El equipo dirigido por Funes sigue sin conseguir la victoria en su regreso a Primera División.
El Málaga CF y Celta de Vigo empataron a uno en el estadio Abanca Balaídos. Los blanquiazules rescataron un punto gracias un gol de Adrián Niño de cabeza a diez minutos del final.
El equipo malagueño se presentó con dos novedades en el once inicial, Izan Merino y Joaquín por Juan Cruz y Dotor, baja por gastroenteritis.
Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a Primera.
En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.
Jugador
Valoración
1. Alfonso Herrero
Evitó más de un gol antes y después del tanto de Jutglá, que poco pudo hacer. Arriesgó en la salida de balón alguna vez.
31. Rafita
Partido gris del lateral para lo que acostumbra en este inicio de liga.
15. Recio
En la misma línea de regularidad, de lo mejor del Málaga.
4. Einar Galilea
Mal partido del vitoriano. Sustituido al descanso.
12. Salinas
Sin incidencia en el partido.
18. Pablo Martínez
El Málaga necesita de su jerarquía. Cuando asumió galones llegó el empate. Zapatazo, córner y empate.
22. Dani Lorenzo
Tras un gran arranque, tuvo un fallo capital en el 1-0. Fue desapareciendo del partido. Sustituido en el 66'.
23. Izan Merino
Poco o ningún lucimiento en el choque. En la segunda parte, hasta que fue sustituido, jugó de central por Einar. Un exceso de confianza casi le cuesta el segundo al Málaga.
10. Larrubia
Lo intentó siempre desde muy lejos. No recibió en zonas de peligro. Acabó el partido jugando por dentro.
11. Joaquín
Una buena acción al inicio. Siempre el mismo repertorio de intentar entrar hacia dentro que de momento no le da en Primera. Sustituido en el 60'.
9. Chupe
Corrió y corrió, pero no la vio.
SUPLENTES
6. Ramón
Entró tras el descanso. Le costó asumir el mando del juego y estuvo más arropado cuando se le acercaron Larrubia y Pablo Martínez.
19. Juan Cruz
Entró para sustituir a Joaquín y apenas apareció en el choque. No es su posición.
3. Puga
Intentó agitar el juego por la derecha. Jugó de carrilero.
21. Adrián Niño
Debut y gol. Entró de pie en el partido.
25. Berrocal
Sin calificar.