Celta de Vigo - Málaga CF: horario, dónde ver y cómo seguir el partido de Primera División

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Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Celta de Vigo este domingo 13 de septiembre a las 14:00 horas en el estadio Abanca Balaídos por la quinta jornada de Primera División. El Málaga busca su primera victoria de la temporada tras sumar solo dos puntos en las primeras cuatro jornadas, con la vuelta progresiva de Adrián Niño y Eneko Jauregi disponible. Carlos Dotor, centrocampista cedido, podrá enfrentarse al Celta, club al que pertenece, ya que no existe cláusula que lo impida. El Celta de Vigo tampoco ha ganado aún y suma tres puntos, destacando por su dominio del balón pese a su falta de gol en este inicio de liga.

El Málaga CF visita este domingo 13 de septiembre al Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaídos con motivo de la quinta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta una nueva prueba lejos de La Rosaleda en un inicio de campeonato exigente y con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada.

El encuentro dará comienzo a las 14:00 horas y se podrá ver a través de DAZN.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega a Vigo después de sumar dos puntos en las cuatro primeras jornadas. El Málaga todavía no conoce la victoria y buscará aprovechar esta salida para dar un paso adelante en su regreso a la máxima categoría.

El técnico malaguista ha insistido en la dificultad del compromiso ante un Celta al que considera un equipo muy dominador, capaz de someter a sus rivales incluso cuando estos se repliegan en bloque bajo.

Málaga CF: a por la primera victoria de la temporada

El conjunto blanquiazul afronta el encuentro con la obligación de seguir creciendo en la categoría. La falta de gol está siendo uno de los principales problemas en este comienzo de temporada, aunque Funes ha defendido el trabajo ofensivo de su equipo y ha reclamado una mayor determinación en los metros finales.

El Málaga contará además con el regreso progresivo de Adrián Niño, que se ha reincorporado al trabajo con el grupo y podría disponer de minutos en Balaídos.

Eneko Jauregi, que arrastraba una sobrecarga muscular, se ejercitó con normalidad en la última sesión y apunta a estar disponible.

Una de las historias del encuentro será también la de Carlos Dotor. El centrocampista malaguista regresará a Balaídos para enfrentarse al Celta, club al que pertenece, pero podrá jugar al no existir una cláusula que le impida enfrentarse a su equipo de origen.

El rival

El Celta de Vigo tampoco atraviesa su mejor inicio. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez suma tres puntos después de las primeras jornadas y llega al partido con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.

El equipo gallego solo ha marcado dos goles en este arranque liguero, por lo que el duelo ante el Málaga supone también una oportunidad para cambiar su dinámica.

El conjunto celeste mantiene, eso sí, una identidad muy marcada. Funes destacó su capacidad para dominar los encuentros, tener el balón y dificultar la recuperación de la pelota.

Fecha y hora del Celta de Vigo - Málaga CF de Primera División

El partido correspondiente a la quinta jornada de Primera División se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el estadio Abanca Balaídos.

Dónde ver el Celta de Vigo - Málaga CF de Primera División

El encuentro entre Celta de Vigo y Málaga CF podrá seguirse en directo a través de DAZN, dentro de su cobertura de LALIGA EA SPORTS.

Dónde seguir online el Celta de Vigo - Málaga CF

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, el desarrollo del encuentro y las noticias posteriores al choque de Balaídos.