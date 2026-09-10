El Málaga CF cumple los pronósticos y tiene el segundo límite salarial más bajo de Primera División

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Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta el regreso a Primera División con el segundo límite salarial más bajo de la categoría, solo por encima del Sevilla FC. El club blanquiazul cuenta con 33,634 millones de euros de límite salarial, cifra inferior incluso a la de algunos equipos de Segunda División como Girona FC y RCD Mallorca. La diferencia económica con el resto de la competición es significativa: el Real Madrid dispone de casi 25 veces más límite salarial que el Málaga. El club tendrá que apostar por la cantera, jugadores jóvenes y cesiones para competir, dada su limitada capacidad de gasto frente a rivales mucho más potentes económicamente.

El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con una desventaja económica evidente respecto al resto de sus rivales. El conjunto blanquiazul dispone del segundo límite de coste de plantilla más bajo de toda LaLiga, con 33,634 millones de euros, según los datos publicados para la temporada 2026/27 por LaLiga. Solo por encima del Sevilla FC, que atraviesa una delicada situación institucional y dispone de 20,161 millones.

La cifra sitúa al equipo de Juanfran Funes en la última posición de la clasificación económica de Primera, incluso por debajo de los clubes recién ascendidos que también regresan a la máxima categoría. Una diferencia que pone de manifiesto el reto que tiene por delante el Málaga en su regreso a la élite.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se compara con el resto de la competición. El Real Madrid encabeza la clasificación con un límite salarial de 832,786 millones de euros, seguido por el FC Barcelona, con 582,769 millones, y el Atlético de Madrid, con 361,287 millones. La distancia respecto al Málaga es, por tanto, enorme.

Pero hay un dato todavía más llamativo: el Málaga tiene menos límite salarial que dos clubes que competirán esta temporada en Segunda División.

El Girona FC, que aparece en la tabla de LaLiga Hypermotion, cuenta con un límite de 35,088 millones de euros, mientras que el RCD Mallorca dispone de 34,697 millones. Es decir, ambos equipos tienen más margen económico para confeccionar sus plantillas que el conjunto blanquiazul pese a militar una categoría por debajo.

La comparación refleja a la perfección la situación económica con la que el Málaga afronta su vuelta a Primera. El club tendrá que competir contra presupuestos muy superiores y, en algunos casos, contra equipos que multiplican varias veces su capacidad de gasto en plantilla.

El once del Málaga CF contra el Levante Málaga CF

Una Primera División con enormes diferencias

El Málaga no solo ocupa el último puesto de Primera, sino que se encuentra muy alejado de los clubes que están inmediatamente por encima.

Otros clubes que parten de una dimensión económica más cercana a la del Málaga presentan una capacidad superior. El Levante dispone de 45,571 millones, el Deportivo Alavés de 43,253 y el Real Racing Club de Santander de 53,183.

El Rayo Vallecano cuenta con 56,704 millones, mientras que el Getafe alcanza los 62,319 millones. También superan ampliamente al Málaga el Real Betis, con 142,847, o el Athletic Club, con 139,203.

La diferencia no es únicamente una cuestión de presupuesto global. El límite salarial condiciona la capacidad de los clubes para inscribir jugadores y configurar sus plantillas, por lo que obliga al Málaga a moverse con especial cuidado en el mercado y a buscar alternativas para elevar el nivel competitivo sin comprometer su estructura económica.

Y ahí aparece una de las grandes claves del proyecto de Juanfran Funes: la cantera y el talento formado en casa.

El Málaga tendrá que competir desde otras fortalezas. La apuesta por jugadores jóvenes, futbolistas cedidos, oportunidades de mercado y, especialmente, por los canteranos se presenta como una vía fundamental para construir una plantilla capaz de competir en Primera.

La tabla económica dibuja así un escenario exigente para el Málaga. El Real Madrid dispone de casi 25 veces más límite salarial que el conjunto de Juanfran Funes, mientras que el Barcelona multiplica por más de 17 la capacidad blanquiazul.

¿Qué es el límite salarial y cómo se calcula?

En la página web de LaLiga se puede encontrar una explicación a lo que es el límite salarial y cómo se calcula.

Oficialmente se llama "Límite de Coste de Plantilla Deportiva, y es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, Seguridad Social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada Club o SAD propone a LALIGA su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LALIGA aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club".