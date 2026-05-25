No habrá cuota "malagueña" con España en el Mundial: De la Fuente deja fuera de la lista a Huijsen

Las claves

Las claves Generado con IA Luis de la Fuente ha dejado fuera de la lista para el Mundial 2026 a Dean Huijsen, central del Real Madrid criado en Marbella. La selección española no contará con jugadores de origen malagueño en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Huijsen debutó con España en marzo de 2025 y fue titular en la Nations League, pero no ha convencido al seleccionador para el torneo mundialista. El central, que renunció a jugar con Holanda y mantiene un fuerte vínculo con Málaga, verá el Mundial desde Marbella.

No habrá cuota malagueña en la convocatoria de la Selección Española para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha dejado fuera de la lista de 26 jugadores a Dean Huijsen, central del Real Madrid nacido en Holanda pero criado en Marbella, que pasó por la cantera del Málaga hasta marcharse a la Juventus de Turín.

Huijsen firmó el pasado verano por el Real Madrid, y una irregular temporada en el conjunto blanco, como la de todo el equipo, lo ha dejado fuera de una convocatoria en la que los centrales serán Laporte, Cubarsí, Eric García y Marc Pubill.

El central de origen holandés debutó con la selección española en el mes de marzo de 2025, cuando formaba parte de las filas del Bournemouth, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Premier League.

Fue titular en la Nations League que perdió España en la final en el mes de junio de 2025 y en septiembre también acudió a la llamada de De la Fuente. No volvió a vestir la camiseta de España hasta el pasado mes de marzo en un amistoso contra Egipto.

Finalmente, no ha convencido a De la Fuente para ser uno de los 26 elegidos que buscarán la segunda estrella para España.

El central madridista siempre ha declarado sentirse un español más, que además renunció a jugar con Holanda, y mantiene un vínculo especial con Málaga. Esta temporada se le ha visto varias veces en el palco del estadio de La Rosaleda para ver los partidos del Málaga CF, bajando incluso al vestuario, donde ha aparecido en algunas fotos con el equipo después de una victoria, como contra el Deportivo de La Coruña.

Huijsen no llegó a debutar con el primer equipo, pero sí entrenó a las órdenes de Sergio Pellicer en la primera etapa del de Nules como entrenador malaguista.

Ahora, se tendrá que conformar con ver el Mundial desde su Marbella, en la que echó los dientes.