Funes encuentra el sitio para Aarón Ochoa

Las claves nuevo Generado con IA Funes ha conseguido dar regularidad y un papel importante a Aarón Ochoa en el Málaga CF. Ochoa, considerado un talento de la cantera, debutó con solo 16 años en la Copa del Rey bajo la dirección de Pellicer. Tras varias temporadas con apariciones esporádicas, Ochoa ahora participa en casi todos los partidos y su impacto en el juego es creciente. Recientemente asistió el gol de la victoria ante el Granada y anotó su primer gol en liga con Funes como entrenador.

Funes está consiguiendo que la alineación del Málaga CF se recite de memoria y también los cambios que vaya a hacer durante el partido. Eso puede tener ventajas e inconvenientes, pero de momento los resultados avalan el plan del técnico blanquiazul. Y el nombre de Aarón Ochoa es uno de los que se ha colado en esa letanía.

Aarón Ochoa fue una apuesta personal de Sergio Pellicer, que tiró de él en la edicón de la Copa del Rey de la temporada 2023-2024 con sólo 16 años. Lo hizo debutar contra el Eldense en La Rosaleda para sorpresa de todos los presentes. Y ya se quedó en el primer equipo.

A cualquiera del entorno de la primera plantilla, incluso a los jugadores, que se le pregunte por Ochoa, la opinión es unánime. Ve cosas que los demás no ve, o siempre las ve antes. Es el diamante de La Academia.

Después de aquel debut contra el Eldense sus apariciones fueron esporádicas, hasta en la prórroga del partido de Tarragona, donde originó la jugada del primer gol, el de Dioni, animándose a disparar a puerta desde lejos. Fue el primer tiro entre los tres palos del Málaga en toda la noche.

La temporada pasada fue un habitual apareciendo desde el banquillo (26 partidos jugados, 8 de titular, 1002 minutos).

Pero en esta 2025-2026, Pellicer no terminó de darle un hueco en el equipo, ni en el once ni en las alineaciones. Con el de Nules participó en tan sólo tres partidos, en ninguno de ellos de titular. Sólo partió en el once en el choque contra el Estepona de Copa del Rey, en el que anotó un gol.

No ha sido hasta la llegada de Funes cuando Ochoa ha encontrado regularidad. Sólo ha sido titular en dos ocasiones, más en el partido de Copa del Rey en Talavera.

Ausente en los primeros partidos que dirigió el entrenador lojeño por lesión, el mediapunta con raíces irlandesas ha participado en todos los encuentros, salvo en el de la jornada 27 contra el Albacete, en el que cumplió sanción por acumulación de amarillas.

Aaron Ochoa durante el Tenerife vs. Málaga LaLiga

Ochoa siempre es el primer o segundo cambio que Funes introduce en el campo, dándole libertad para moverse por todo el frente de ataque, por detrás de Chupe o el delantero que haya sobre el campo.

En Miranda de Ebro anotó su primer gol en liga con el Málaga, aunque fue la primera derrota de Funes. Firma una media de casi minutos por partido en los once duelos dirigidos por Funes. Y su impacto cada vez es mayor en el juego.

En Granada le dio la asistencia a Larrubia para el gol de la victoria. Pero no fue una asistencia cualquiera, fue de las que sólo dan los elegidos. Y uno de ellos es Aarón Ochoa, que empieza a tener su sitio en el Málaga.