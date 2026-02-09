Aaron Ochoa 2029: el futbolista que ve lo que otros no ven

Ochoa 2029: el futbolista que ve lo que otros no ven

Hay diamante para rato. Aaron Ochoa renueva su compromiso con el Málaga CF hasta 2029, por lo que estará tres temporadas más ligado a la disciplina blanquiazul.

No hay en el Málaga nadie que no hable maravillas del fino mediapunta marbellí con raíces irlandesas. Cualquiera que es cuestionado por su figura sale por el mismo lado. "Ve cosas que nadie ve".

Apostó por él Sergio Pellicer en un partido de Copa del Rey en La Rosaleda contra el Eldense. Y fue uno de los recursos a la desesperada en el Nou Stadi de Tarragona. Él fue el que empezó a cambiar la historia.

Después de 108 minutos en la inopia, fue el primero que se atrevió a lanzar a portería. Su disparo lo rechazó Alberto Varo y Dioni la empujó para dentro. Lo que vino después se lo sabe todo el mundo de memoria.

Pellicer no terminó de darle continuidad y ha sido con la llegada de Funes cuando ha empezado a aparecer con regularidad en el césped.

Anotó su primer gol en liga con el conjunto blanquiazul en Miranda de Ebro. Ya se había estrenado en la Copa del Rey en Estepona, todavía a las órdenes de Pellicer.

Es el primer o segundo reclamo de Funes desde el banquillo, e incluso ya ha sido titular con el de Loja.

Es el futbolista más diferente de la plantilla, y las expectativas son máximas con él.

Aaron Ochoa Moloney (Marbella, 2007) es una de las jóvenes realidades de La Academia MCF, a la que se incorporó con apenas nueve años hace prácticamente una década.

Gracias a su destreza y capacidad en la zona ofensiva, tanto en los costados como en el enganche, fue creciendo con rapidez en los equipos de base malaguistas. A su vez, siendo asiduo en las citaciones internacionales de la selección irlandesa en categorías inferiores.

Es durante la temporada 23/24, con apenas 16 años, cuando Aaron Ochoa debuta con el primer equipo y forma parte del plantel que logra el inolvidable ascenso a Segunda División en Tarragona.

Entre la campaña anterior y la actual ha sumado cuarenta encuentros oficiales con el Málaga, en Liga y Copa, donde este curso ya ha anotado sus primeros goles en ambas competiciones.

El futbolista recién renovado concedió una entrevista a los medios del club, donde expresó su alegría por continuar de blanquiazul. “Estoy contentísimo. Es un placer estar en mi casa y volver a renovar unos cuantos años más”.

“Yo llegué aquí a los nueve años y ya tengo dieciocho. Nueve años llevo aquí y espero que sean muchísimos más”.

Ahora es el primer o el segundo cambio de Funes. Incluso ha sido titular en alguna ocasión. “Me están dando la confianza que necesitaba, está yendo todo muy bien en los últimos partidos, metí un gol y una asistencia en los últimos partidos, y espero que sean muchos más aquí”.

Tiene claro lo que espera para el futuro inmediato: "Mi sueño es obvio, llevar al Málaga a Primera División. Y quedarme aquí".

