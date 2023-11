Las bandas, un problema menos para el Málaga CF

Después de casi una temporada y media, el Málaga CF al fin tiene extremos. El regreso de Haitam y las prestaciones de Juan Hernández, que todavía no está al cien por cien tras su lesión, completan el póker de jugadores para una demarcación que el club de Martiricos no supo cerrar el curso pasado de manera redonda, y que este año parecía haber repetido los mismos errores. Pero para el partido contra el Alcoyano, Pellicer dispone de cuatro futbolistas para cubrir el ataque blanquiazul por las bandas. Kevin y Larrubia más los mencionados Haitam y Hernández.

El sistema elegido por Pellicer para su Málaga, el 1-4-1-4-1 requiere de dos jugadores que jueguen muy abiertos, con libertad para irse por dentro y dejen sitio a los laterales, todos con mucha llegada. Y a la hora de defender, con esa disposición el Málaga junta las líneas y los jugadores de banda están cerca unos de otros.

Tras algunas probaturas en las primeras jornadas, fueron Kevin y David Larrubia los que se hicieron con el puesto. El de la Trinidad en la izquierda y el de La Luz en la derecha, ambos jugando a pierna cambiada, metiéndose por dentro y los laterales, Gabilondo y Víctor García -después Dani Sánchez- llegando muchas veces a la línea de fondo.

Pero el puesto estaba cojo porque en el banquillo solo estaba Juan Hernández, ya que Haitam tuvo su primera recaída muscular al final de la pretemporada y no pudo empezar la liga. Al poco tiempo cayó Juan Hernández y Kevin y Larrubia se quedaron sin recambios. A la incorporación progresiva de Haitam y Hernández se le cruzó la lesión muscular de Kevin contra el Córdoba. Pero los dos reaparecidos fueron claves en el gol del empate. Hernández lanzó la contra para llegar a línea de fondo rescatando una pelota en la que pocos creían, y Haitam puso su zurda de seda para mandarla a la red antes de que se le cayeran las lágrimas.

Hernández fue de la partida en Ibiza ante la baja de Kevin y Haitam fue el hombre del partido con el golazo que se sacó de su zurda. Ahora, en una semana de preparación del partido contra el Alcoyano, Kevin ya es uno más.

Pellicer, que dejó claro tras el empate en Can Misses que Haitam todavía no está para ser titular y que se seguirán midiendo sus esfuerzos para evitar recaídas, tiene ahora dónde elegir para sus planes de partidos y ante una nueva cita de la Copa del Rey. Parece que la opción de buscar extremos en el mercado de invierno, abierta hasta el último día de agosto, no será prioritaria en enero.

El Málaga, ahora sí, parece que tiene alas.

