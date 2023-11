Málaga CF: La Academia de las soluciones

Se le secó la lengua a Loren Juarros cuando llegó a la dirección deportiva del Málaga explicando que su proyecto estaría basado en los jugadores malagueños o criados en La Academia. A la hora de la verdad, construyó una plantilla con jugadores con cierta experiencia, algunos de un nivel superior como los llegados de Segunda División, pero dejó sitio y fichas a jugadores que llegaban del filial. Y ante la plaga de bajas que está sufriendo el equipo, varios canteranos están sacando las castañas del fuego. En Ibiza, otra vez Haitam y también Murillo, un bastión en la zaga.

El Málaga viajó a Ibiza con hasta siete bajas y dos jugadores en la convocatoria recién salidos de la enfermería. La defensa iba cogida con alfileres y Sergio Pellicer tuvo que recurrir a su hombre comodín de la zaga para cubrir la baja de Einar Galilea en el centro de la defensa. Diego Murillo fue el que acompañó a Nelson Monte como pareja de centrales.

Hasta ahora, los minutos que el de Ciudad Real había tenido fueron en el lateral izquierdo. Destacó en El Maulí de Antequera cuando salió para frenar al ciclón Loren Burón. Levantó una pared. La misma que alzó en Can Misses contra el Ibiza.

A pesar de ser su posición natural, en la pretemporada solo jugó de central en Antequera en un triangular contra el equipo local y el Melilla. Fueron 45 minutos impolutos de un central rocoso, expeditivo y rápido.

Y en Ibiza no desperdició su oportunidad frente un equipo con uno de los mejores caudales ofensivos de la categoría. "He tenido dos pesos pesados y considero que lo he hecho bien", decía al final del partido, destacando la labor del equipo a pesar de haber encajado un gol.

Para el partido contra el Alcoyano Galilea volverá a estar disponible y Moussa tendrá más entrenamientos. Pero Murillo ya ha presentado sus credenciales como central.

Y si Murillo levantó un muro, arriba la magia la puso Haitam. Segundo gol en dos partidos cuando el equipo peor lo estaba pasando. Los dos tantos han valido un punto cada y, sobre todo, evitar que rivales directos sumen más y dejen al Málaga a cero.

El marroquí, después de su larga ausencia por la lesión de cruzado, le está dando la razón tanto a Loren como a Pellicer cuando se les cuestiona por fichajes y aseguran que uno de los fichajes es Haitam. El extremo ya va sumando minutos, pero hay que llevar su vuelta a los terrenos de juegos con mucha precaución.

Pero Haitam tiene prisa. A los cinco minutos de entrar en el campo lanzó un latigazo armando la pierna casi sin espacio para mandar la pelota a la parte inferior del larguero y de la madera para dentro. Un golazo. Quizás el mejor de la temporada hasta ahora en el Málaga.

Contra el Córdoba definió con sutileza mandando la pelota con el interior del pie a la red. No era tan fácil como parecía. Y este domingo armó el fusil para sacarse un tiro imparable.

Cuando se le han puesto las cosas complicadas, el recurso del Málaga ha sido la cantera. Jugadores como Larrubia, Kevin o Roberto se han hecho con un sitio indiscutible en el once. Y cuando han llegado las lesiones, Dani Lorenzo, Haitam o Murillo son los que han tapado los agujeros evitando las derrotas del Málaga. Es La Academia de las soluciones.

