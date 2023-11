Todos son titulares en el Málaga CF

Diego Murillo defiende a un rival durante el Ibiza vs. Málaga CF UD Ibiza

Casi toda la plantilla del Málaga CF ya ha tenido oportunidades en lo que va de Liga. Bien por las circunstancias -lesiones-, bien por las rotaciones de Pellicer para ir metiendo jugadores en la rueda, bien porque el entrenador ha estado probando hasta dar con la tecla. Pero hasta el momento, con 12 jornadas disputadas en el Grupo 2 de Primera RFEF, solo el portero suplente Carlos López, Ramón, Moussa, Bilal y Haitam todavía no han sido titulares esta temporada. Si se tiene en cuenta el partido de Copa del Rey contra el Barakaldo, en la ecuación solo cabe el central de Bamako, lesionado para la cita.

Con la inclusión en el once de Diego Murillo por la sanción de Einar Galilea y de Juan Hernández por la lesión de Kevin en el partido de Ibiza, Pellicer ha tirado prácticamente de todos los jugadores que ha tenido disponibles a lo largo de la temporada para incluirlos en el once. Carlos López y Bilal son los dos únicos que no han pasado por lesiones y que nunca han hecho el pasillo hasta el centro del campo antes del pitido inicial. Sí lo hicieron en Barakaldo en la Copa.

La suplencia del portero era lo esperado, más teniendo en cuenta cómo ha caído Alfonso Herrero en el Málaga. Y el caso de Bilal es que se ha encontrado por delante a Gabilondo, que salvo los últimos minutos contra el San Fernando, ha disputado todo lo que va de liga. El marroquí lo va a tener complicado para hacerse con minutos, ni siquiera ya con la titularidad.

Entre los que no han sido de la partida hasta el momento destaca el jugador del momento, Haitam Abaida. Pero el marroquí lleva con el alta competitiva prácticamente tres semanas y su reincorporación se está llevando a cabo con todas las precauciones posibles, ya que viene de una lesión de cruzado que suele tener como consecuencia otras lesiones musculares cuando se vuelve a la competición. El propio entrenador del Málaga confirmó tras el empate en Can Misses, donde reventó el choque con el golazo del empate, que el marroquí todavía no está en condiciones de ser titular.

Otro que no ha contado con minutos ha sido Moussa. Era algo esperado vista la configuración de la plantilla, pero a eso hay que añadirle que el maliense sufrió una lesión muscular hacer casi un mes que desde entonces lo tiene en el dique seco. Volvió a la convocatoria en Ibiza de forma testimonial y vio cómo le pasó por delante el tren de la Copa del Rey, donde podría haber tenido minutos pero ya estaba en la poblada enfermería blanquiazul.

El otro que todavía no ha tenido no ni titularidad ni tampoco minutos es Ramón, fuera del equipo desde el curso pasado y caerá seguramente como un regalo de reyes, ya que tras sus continuas bajas por lesión desde que forma parte de la primera plantilla, Pellicer ha optado por la cautela máxima con el de Órgiva. El '6' ya lleva algunas semanas pisando el césped en los entrenamientos, pero aun parece lejos de entrar en la rutina de sus compañeros. Pellicer es quien mejor lo conoce y no quiere más recaídas del centrocampista, al que ya se considera un fichaje de invierno, que es cuando se prevé que pueda volver al equipo.

De esta forma, Murillo y Juan Hernández han sido los últimos en subirse a la rueda de la titularidad que con Pellicer no para de girar. El técnico de Nules no ha repetido once dos partidos seguidos en lo que va de temporada entre decisiones técnicas al inicio del curso y lesiones más tarde.

En este Málaga CF nadie se puede relajar. En cualquier momento lo llaman a filas.

