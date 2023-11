De la cafetería de la facultad a vender en Shein: así es Jotadé Studio, la firma de dos jóvenes malagueños

Se llaman Juan Domínguez y Jorge Mir. Tienen 24 años. Son soñadores, creativos y divertidos; juntos conforman Jotadé Studio, una firma malagueña que ha apasionado a cientos de personas en el gigante asiático Shein. Aunque se encuentran inmersos en el proceso de creación de la segunda colección para esta plataforma, que saldrá en breve, encuentran un hueco en su apretada agenda para atender a EL ESPAÑOL de Málaga.

Ambos estudiaron Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga. Aunque el concepto de Jotadé Studio lo creó Juan, impulsado por todo lo que su abuela Filo, gran amante de la moda, le había inculcado, luego unió a la movida a su amigo Jorge, que se dejó llevar en esta aventura emprendedora.

"Al final, una vez que te adentras, te das cuenta de que es otra disciplina más artística. A mí siempre me ha gustado mucho la fotografía y el vídeo, pero nunca me había atraído la moda hasta que Juan me fue metiendo en el mundillo", explica Jorge, que se encarga, sobre todo, de introducir el audiovisual en la firma.

Uno de sus vestidos. Cedida

Jorge, además, apunta que Jotadé Studio es mucho más que una marca, un universo. "Está reflejado en nuestro logo, que es un círculo, un círculo donde te sientes seguro, como el grupo de personas que te rodean, donde hablas de cualquier tema que te preocupa. Nosotros queríamos entender Jotadé como la música, el dibujo, la fotografía... Todo está dentro de la idea", prosigue Jorge.

Así, su compañero añade que "somos una generación preparadísima y muy estimulada, y creo que hacerlo así es una forma de canalizar todo aquello que queremos hacer, Jotadé Studio es el nexo de todas aquellas influencias y de todas aquellas disciplinas que queremos tocar".

Shein

Jotadé Studio nació en abril de 2023. Un mes más tarde, una amiga les dijo que Shein estaba buscando jóvenes diseñadores de todo el mundo para que crearan pequeñas colecciones dentro de su página. Decidieron presentarse con “cero expectativas”. “El porfolio de la firma en ese momento no era nada. Cuatro dibujos mal hechos, alguna representación mala… Todo hecho, por así decirlo, a la ligera y nada currado, la verdad. Acabábamos de empezar”, expresan.

Un 'shooting' por Málaga. Cedida

Sin embargo, se pusieron a trabajar mucho, le echaron “cara y morro” a la situación, y decidieron mostrar la mejor versión de un recién nacido Jotadé Studio para Shein. Tardaron en patronar la colección un mes.

Ese esfuerzo se vio recompensado. Se convirtieron en los únicos europeos escogidos en el programa Shein X. “Desde que nos lo dijeron en julio, dos meses después de empezar, todo fue rodado”, recuerdan. De la veintena de propuestas de prenda que enviaron, finalmente, se seleccionaron cuatro, siendo un pantalón el que se ha posicionado entre los más vendidos durante semanas. "A día de hoy se sigue vendiendo como churros, llevamos diez reposiciones", declara Juan.

Respecto a la nueva colección, que saldrá a finales de noviembre, desvelan que es igual de pequeña que la anterior y que la conforman cuatro prendas: tres tops y una falda. "Vamos a purificar las líneas. Vamos a hacer todo más minimalista, pero a la vez vanguardista. Creo que es nuestra paleta de colores más experimental. Aunque sean pocas piezas, cada una tiene un espíritu arraigado", cuentan los jóvenes, que con esta nueva colección quieren "madurar la línea del diseño" y dejar de ser "tan juvenil".

Ambos ven Shein como un escaparate de cara al mercado internacional, pero también como una vía sencilla de "democratizar la moda de autor". "Trabajamos para que todo el mundo tenga acceso a un diseño que no se haya replicado miles de veces con un diseño hecho por el ordenador de una multinacional", declara Juan, orgulloso de los precios de sus prendas (11-24 euros ahora mismo, pues la primera colección está rebajada).

Unos bocetos de sus diseños. hallucinogenics

Sobre las críticas hacia Shein y el fast fashion, los jóvenes responden con naturalidad: "Evidentemente es un modelo de industria que ellos mismos saben que no está bien, pero al menos dan la oportunidad a decenas de jóvenes como nosotros, nos dan un espacio a muchos diseñadores internacionales para exponer nuestro trabajo, forma parte de su responsabilidad social. Ellos al menos lo hacen, Amancio Ortega con Inditex, no".

Si miran hacia delante, sueñan con que Jotadé Studio llegue a los desfiles. "Queremos lograr tener un taller donde trabajar, porque lo hacemos aún desde casa, pero sobre todo entrar en algún tipo de calendario, en cualquier tipo de semana de la moda. Nos da igual dónde o cuándo", confiesan.

Juan y Jorge posan en una imagen. Cedida

Así, en diciembre tienen la reunión con los líderes de Shein X para acordar si siguen con la colaboración. "Todo funciona en función de las ventas, de si funciona o no esta colección... Ojalá que sí, pero les estamos muy agradecidos, porque hemos pasado de estar en la cafetería de la facultad a levantarnos a diario a las ocho de la mañana para responder correos y pasar el día sin parar", zanjan.

