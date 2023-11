El Córdoba llega a La Rosaleda con caras conocidas

El domingo visita el estadio de La Rosaleda el Córdoba CF en un derbi andaluz que quizás el de más nivel sobre el papel de los muchos que se van a disputar en el Grupo II de Primera RFEF en esta temporada 2023-2024. La clasificación dice que los equipos que más altos están son Málaga y Algeciras, pero el Córdoba ya se ha plantado en la parte alta frisando los puestos de playoff tras un mal arranque. Además, tienen 15 puntos y un partido menos. Y en la plantilla cordobesista vendrán dos caras conocidas para el malaguismo: Recio y Kuki Salazar. Ambos representan las dos caras del fútbol que viven los canteranos. El primero llegó a convertirse en capitán general de un equipo venido a menos, mientras que el segundo, una de las principales promesas de La Academia en su día, no pasó del Atlético Malagueño y tuvo que salir en busca de oportunidades.

El paleño Recio irrumpió en el primer equipo de la mano de Manuel Pellegrini en la temporada 2010-2011, la del aterrizaje del chileno. Más tarde no tuvo cabida en el equipo de la Champions y salió cedido al Granada, donde estuvo dos temporadas, cuando el castillo empezó a derrumbarse. Entre la 2014 y 2018 fue afianzándose en el club hasta convertirse en el capitán blanquiazul. Pero el descenso a Segunda provocó su salida, obligado desde el club según sus propias palabras.

Leganés, Eibar y Apollon Limassol chipriota fue su itinerario antes de ofrecerse al Málaga este verano en varias ocasiones. Loren lo descartó. Eso lo llevó al Arcángel para jugar en la misma categoría que el Málaga, el equipo de su padre, jugador del CD, y el suyo, del que portó el brazalete y al que llegó con nueve años. Su arranque ha estado lastrado por las lesiones, pero ya va acumulando minutos en los partidos. Ha sido uno de los protagonistas, como era evidente, en la previa del choque, ensalzando tanto la labor del Málaga como a la afición blanquiazul. Hace seis años que no viste la blanquiazul, pero los focos apuntarán al ‘14’.

En otras circunstancias llega Kuki Salazar, el mediapunta que llevaba la batuta en aquel Atlético Malagueño de Manuel Ruano que se quedó con la miel en los labios contra el Adarve en la fase de ascenso. Luis Muñoz, Javi Jiménez, En Nesyri, Harper, Mula o Iván Rodríguez formaban la nómina de aquel equipo en el que el ‘10’ era de Salazar. No le llegó la oportunidad en el primer equipo y salió a Cartagena, donde subió a Segunda con el conjunto blanquinegro. De ahí a Valladolid, donde destacó durante tres temporadas en el Promesas antes de recalar en la Ponferradina, donde sumó muchos minutos en Segunda División. El curso pasado vistió la camiseta de un grande venido a menos como el Deportivo de La Coruña, sin mucho protagonismo, hasta firmar por el Córdoba. Le está costando despegar pero ya jugó los 90 minutos contra el Recreativo de Huelva en la última jornada.

El domingo regresará a donde se crio frente a un equipo plagado de canteranos, que por las vicisitudes del Málaga sí han encontrado un hueco donde él no lo encontró, o no se lo ganó. Ya no le quedan compañeros de aquel malagueño.

Será una jornada de reencuentros en La Rosaleda.

