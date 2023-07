Los laterales, una asignatura pendiente en el Málaga CF

El Málaga CF se está reconstruyendo de arriba abajo. No le queda otra. Además, no solo en el césped, también en los despachos con el ERE que ha llevado a cabo el club. En la plantilla están llegando jugadores en todas las posiciones con el fin de completar un equipo equilibrado que no cojee como la temporada pasada. Y uno de los dilemas que hay en los despachos de La Rosaleda es si reforzar la posición de lateral en ambas bandas.

La situación actual de la plantilla en cuanto a la demarcación de laterales es la siguiente. Para la banda derecha se ha fichado a Jokin Gabilondo, procedente de la Real Sociedad B y con experiencia en la categoría, y sube del filial Bilal.

Gabilondo parece una garantía, pero en el caso de Bilal, aunque las dificultades que tuvo el equipo la temporada pasada en esa posición nunca fue llamado a filas y no hay que olvidar que llega de un equipo que juega en Tercera División. En principio, parece que el club hará la apuesta por estos dos hombres en el lateral derecho.

En la otra banda están Cristian y Víctor Olmo. El primero tiene novias de Segunda e incluso de Primera División. El club se está manteniendo firme a la hora de pedir su cláusula, pero todavía queda más de un mes por delante para que se cierre el mercado de fichajes y en La Rosaleda son conscientes de que pueden llegar más ofertas por el marbellí.

La gran duda llega con Víctor Olmo. El jerezano se está entrenando con normalidad. Pero sale de una lesión del ligamento cruzado que lo tuvo casi toda la temporada fuera de juego y además su experiencia con el primer equipo se reduce a unos cuantos partidos en Segunda División.

La temporada pasada el Málaga se la jugó con dos cartas en los laterales, la de Javi Jiménez en la izquierda y la de Juanfran en la derecha. Se creyó que la polivalencia de varios centrales serviría para cubrir la vacante de Juanfran y que Víctor Olmo, muy verde, sería un buen complemento de Jiménez. Nada se cumplió, todo agravado con la lesión del canterano. La planificación es ese aspecto fue un desastre.

Ahora, Loren, junto a Sergio Pellicer, tiene que ponderar qué hacer con los laterales de aquí al final del mercado. Si firmar al menos uno en la izquierda que además permita a Cristian jugar más adelantado en caso de que se quede en el club y Víctor Olmo tarde en recuperar el nivel físico para no recaer en más lesiones como ha ocurrido con jugadores que han sufrido el mismo calvario, casos de Luis Muñoz o Pablo Chavarría.

