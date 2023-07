Filtran el diseño de todas las camisetas del Málaga CF

Las fugas de información son una constante desde las tripas de La Rosaleda. Raro es el fichaje que no se filtre o lo que no se sepa de puertas para fuera en muchas ocasiones. El propio Loren, director deportivo, se mostró sorprendido en una entrevista a 101 tv cómo han ido saliendo a la luz una a una las negociaciones con los futbolistas que más tarde se han ido haciendo oficial. Espacialmente fue un nombre el que sorprendió al director deportivo, ya que no estaba en el radar más cercano. Se intuye que es el de Einar Galilea.

Ni el cambio en las oficinas blanquiazules ha impedido que vayan saliendo, uno a uno, a la luz los nombres de los fichajes.

Pero si en algo ha sido un búnquer el Málaga CF a la hora de guardar un secreto, el mejor guardado siempre ha sido la camiseta del primer equipo. Nunca se ha filtrado, nunca se ha tenido una idea de cómo iba a ser la elástica malaguista cada temporada hasta que no se desvelaba hasta que tenía lugar el acto oficial por el que era presentada.

Hasta este año. El Málaga, más vulnerable que nunca, ha visto cómo desde una cuenta de Instagram y desde el portal especializado en camisetas de fútbol Footy Headlines, hace unos días se filtró en un vídeo cómo sería la primera camiseta blanquiazul, y ahora ha sido el turno tanto de la segunda como de la tercera.

La primera, con cuello y rayas celestes más claras, vio la luz a raíz de un vídeo que empezó a través de la cuenta de Instagram Subside Sports.

camiseta-Malaga-filtra_1810029617_188627992_667x375 Subside Sports

Ahora, ha sido el portal Footy Headlines el que ha sacado un recopilatorio de camisetas de Hummel para la próxima temporada entre las que estarían la segunda y la tercera del Málaga.

Según este portal, la segunda sería una con un color verde manzana y tanto el escudo como el resto de elementos en color morado.

La que sería segunda camiseta del Málaga CF Footy Headlines

Y la tercera, que sería la pieza más codiciada, recuperaría el verde y morado de los colores de la bandera de la ciudad tan demandado por la afición.

La que sería la tercera camiseta del Málaga CF Footy Headlines

El Málaga no tardará mucho en hacer público el diseño de las nuevas camisetas, pero esta vez la incertidumbre y la expectación se ha rebajado de manera notable con estas filtraciones. Los malaguistas ya conocen cuál será su nueva piel.

Sigue los temas que te interesan