El Málaga CF coge velocidad de crucero con luces y sombras en su primera semana

La primera semana de entrenamientos del Málaga CF culminó este sábado con una sesión matinal en las instalaciones de la Federación Malagueña con el calor casi insoportable dándole algo de tregua a los hombres de Sergio Pellicer, que ha sufrido las inclemencias de la ola de calor que ha pasado por la capital de la Costa del Sol estos primeros días de la nueva era del club blanquiazul. Han sido unas jornadas marcadas por la noticias deportivas y extradeportivas y el nuevo Málaga, el de la Primera RFEF, aunque duela al malaguismo, ya es una realidad.

En el césped, han estado todos los fichajes realizados hasta el momento: Dioni, Juanpe, Alfonso Herrero, Gabilondo, Galilea, Sangalli. El malagueño fue el primero en llegar y el último en incorporarse a la rutina por unas molestias que lo han tenido trabajando a menor ritmo que sus compañeros hasta el último día. Sangalli llegó en la segunda jornada de entrenamientos después de hacerse oficial su fichaje el lunes.

La carga física, la fatiga y el calor han causado los primeros sustos de la pretemporada. Larrubia y Cristian han tenido que parar en algún momento de esta semana. El marbellí por molestias en la rodilla y Larrubia en el cuádriceps.

A un ritmo diferente se han ejercitado Ramón, lesionado al final de temporada, Haitam, recuperándose de una lesión de cruzado, e Izan Merino, una de las principales perlas de la cantera del Málaga. Lo mismo ocurrió con Dioni en los primeros días de la semana.

En cuanto a los rumores de entradas y salidas, los que afectan directamente a los que están son lo de salida. Y con las maletas casi hechas parece estar el delantero Loren Zúñiga, que tendría un pie en el Famaliçao portugués, donde saldría en venta y un porcentaje para el Málaga en caso de otra futura venta.

Si se diera esa salida, Loren, director deportivo, tendría que mover ficha para incorporar al menos un delantero más, ya que el Málaga solo tendría en su plantilla dos puntas, Dioni y Roberto.

Caso Manolo Reina

El portero de Villanueva del Trabuco, Manolo Reina, es uno de los cuatro jugadores que no tenían cláusula de liberación en caso de descenso a Primera RFEF. Pero desde el primer momento el club le comunicó que no contaba con él para el próximo curso. El guardameta no se está entrenando con el equipo y el Málaga le ha dado permiso hasta el mes de agosto para, a partir de ahí, negociar una rescisión de su contrato.

Venta de abonos

En las oficinas, se ha empezado a medir la respuesta del malaguismo al desastre del descenso a Primera RFEF. El lunes se puso en marcha la campaña de abonados para la próxima temporada y en los primeros días, hasta el viernes, unos 1.500 malaguistas aguantaron a pleno sol las colas en las taquillas para renovar o sacarse su abono del Málaga.

Ahora falta el dato más importante. El de las renovaciones automáticas, que el club ejecutó este viernes y de las que no se conocen cifras.

Pero con esta campaña se empieza a tomar la temperatura del estado del malaguismo después del varapalo.

Primeros amistosos

El club ya ha hecho público los primeros amistosos y algunos de los rivales de esta pretemporada. El Málaga, en principio, se estrenará contra el Almería, de Primera División, en el Marbella Football Center el jueves 27 de julio. Esto, antes de que vuelva el Trofeo Costa del Sol, que los blanquiazules jugarán contra el Antequera el sábado 5 de agosto en La Rosaleda.

Otra vez el Antequera en su trofeo junto al Melilla en un triangular el 16 de agosto en El Maulí, y el Estepona el 19 de agosto en la Federación, son los primeros rivales de este Málaga CF.

Un ERE con 47 despidos

Aunque lo más relevante de la semana ha ocurrido lejos del césped. El club ha cerrado con 47 despidos el tercer ERE que aplica durante la administración judicial. En este Expediente de Regulación de Empleo han caído pesos pesados del día a día del club. A los despidos de gente como Duda, Gordillo o Josemi, delegado, se han sumado los de directores de áreas como Carlos Arias, director del Área de Negocio, Ana Vera, directora de Márketing y Relaciones Internacionales, Lucas Rodríguez, director de la Fundación, y Alberto Martínez, director del Área económica y administrativa.

Uno de los pulmones del vestuario, Juan Carlos Salcedo, utillero y uno del clan de los 'Pichita', como se conocía al dúo que formaba con Miguel Zambrana, también sale del club en este ERE a consecuencia del descenso de categoría fuera del fútbol profesional.

El nuevo Málaga CF ya está andando. Sabe dónde tiene la meta.

Sigue los temas que te interesan