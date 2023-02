La defensa del Málaga CF, entre algodones

Desde el Málaga CF ya siempre sale con claridad el mensaje de que si el equipo está donde está es por deméritos propios. El último, el recién llegado director general Kike Pérez. Sin poner paños calientes. Pero un elemento que está acompañando al conjunto blanquiazul en esta travesía hacia el abismo, si nada cambia, son las lesiones. Y entre algodones llega una jornada más la defensa de Sergio Pellicer a otro partido vital, como todos los que quedan. El de este domingo en Albacete.

El resumen: dos bajas seguras, una por sanción y la otra por lesión, tres jugadores plenamente aptos, y dos recuperados de lesión. Ese es el panorama con el que llegará el Málaga al Carlos Belmonte el domingo.

Las bajas son las de Esteban Burgos, sancionado con dos partidos tras ver la roja directa contra el Real Oviedo, y Alberto Escassi. Con el paleño queda la duda de si Pellicer piensa en él como central o como pivote. Con Pepe Mel era un fijo en el centro de la zaga hasta que se lesionó.

Ramalho, como central, y Javi Jiménez y Delmás, son los tres jugadores que llegan en plenas condiciones a la cita de Albacete. Los dos primeros han jugado los dos partidos dirigidos por Pellicer. En el caso de Ramalho, jugando en su posición natural de central, y no como parche (por mucho que se vendiera la polivalencia) en el lateral derecho, como lo utilizaba Mel. Julián Delmás no ha debutado con el de Nules porque no estaba apto para el debut en Gijón y llegó sobre la bocina a la convocatoria contra el Oviedo. El domingo podría ser de la partida.

Con alfileres llegan al partido tanto Juande como Unai Bustinza. El cordobés, al que Pellicer le dio la alternativa en su anterior etapa al frente del Málaga -"ya no eres canterano, eres un hombre", le dijo el de Nules cuando se lo reencontró y contó en su presentación-, no ha podido estar a las órdenes del nuevo entrenador blanquiazul en estos dos partidos y esta semana se ha entrenado con el resto del grupo.

Por su parte, Bustinza acabó lesionado el choque contra el Real Oviedo y se ha incorporado con el resto de sus compañeros a los entrenamientos pasado el ecuador de la semana. El vasco ha ocupado el lateral derecho en los últimos partidos, pero su posición natural es la de central, por lo que es otra opción que maneja Pellicer para el centro de la zaga.

El que está sano es el canterano Andrés Caro, que cuando arrancó la pretemporada daba la sensación de que sería un hombre importante, pero solo ha tenido minutos contra el Lugo en La Rosaleda. Es otra de las cartas en la baraja que tiene Pellicer. Al igual que la de Bilal, otra baza para el lateral derecho.

Elija a quien elija, Pellicer tendrá que seguir con las probaturas en la defensa, la línea más débil del Málaga CF.

