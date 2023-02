Arranca la era Kike Pérez, que asume la dirección deportiva del Málaga CF

Este jueves se ha presentado en sociedad el hombre que gestionará los designios del Málaga CF al menos en el corto y medio plazo, Kike Pérez, el nuevo director general de la entidad blanquiazul, que llega con una amplia experiencia en clubes de fútbol durante más de veinte años, pero no trae la fórmula del gol. Sí cree tener la receta para salir del atolladero en el que está el Málaga, al borde de la Primera RFEF: ser una familia.

Kike Pérez, que llega procedente del Cádiz CF, donde trabajaba en el área de márketing, un cargo que tenía pensado dejar, según ha adelantado José María Muñoz, administrador judicial del club en su presentación.

En su primera toma de contacto, Pérez se ha referido más a las sensaciones que tiene tras sus primeras veinticuatro horas en el club, sin aventurarse a adelantar ninguna de las decisiones que va a tomar en la gestión del día a día de la entidad, a la que llega con "mando en plaza", según José María Muñoz.

Solo ha adelantado que se trabaja en la incorporación de un director deportivo, aunque mientras tanto, será él quien ejerza esas funciones, acompañado de Capote, como secretario técnico, y quizás varíe la posición de duda en la entidad, que ha estado presente en la sala de prensa Juan Cortés.

La llegada de Pérez empezó a fraguarse en Navidad, cuando tras los primeros contactos con José María Muñoz vio que el Málaga era su sitio. "Esa ilusión se ha multiplicado por diez en las primeras horas, veo un club que lo tiene todo. Vamos a salir de esta situación ahora mismo complicada", ha sido el primer mensaje de un Pérez para el que es un "honor inmenso" formar parte de este "grandísimo" club. "Desde el primer momento lo sentí y no dudé", ha incidido el ya nuevo director general.

Sus funciones

Sobre su cargo, ha explicado que llega para "desempeñar las funciones de una dirección general, gestión integral de todas las áreas", y que lo ha percibido en sus primeras horas en La Rosaleda es un club con "gente muy formada, muy profesional". Por ello, aportará su experiencia para "ordenar lo que haya que ordenar y mejorar lo que haya que mejorar".

La labor de un director general es "gestionar día a día todas las pequeñas cosas que van surgiendo". En el tema estratégico, "las decisiones drásticas se las tengo que comunicar a José María, que tiene que velar en ese control final. Desde el trabajo en equipo con la dirección, iremos tirando para adelante".

Pérez acepta el proyecto con una "grandísima responsabilidad" y asegura que ha encontrado mucha confianza depositada en él y que también "la confianza que tengo en mí mismo la quiero trasladar al club".

El nuevo director general ha recurrido continuamente a su experiencia en el mundo del fútbol, porque no conoce otro. "Lo único que sé en mi vida de trabajo es de un club de fútbol", por lo que necesitará auditorías externas para conocer la situación del Málaga.

"Sé el trabajo que hace desde la última persona del club hasta el primero. No necesito que nadie me explique nada. Sé las horas que trabaja un utillero, las que trabaja un fisio... He dedicado mi vida al fútbol. Sé la auditoría que tengo que hacer, sé lo que tienen que hacer cada uno. Y eso lo iré viendo poco a poco, porque ahora priman otras situaciones".

Aunque ha matizado que a pesar de su experiencia "hay que entender como es cada club".

Director deportivo

Cuestionado por la figura de un director deportivo tras la salida de Manolo Gaspar, Pérez ha confirmado que se está "en la búsqueda del mismo", y mientras tanto, "iré haciendo yo las funciones de dirección deportiva, Capote seguirá en la secretaría técnica". Pero ha dejado caer que no será una decisión que llegue pronto, porque "las prioridades nos las marcan el fin de semana".

Si ese cargo podría ser ocupado por Duda, actual director de la cantera, Kike Pérez ha sido prudente: "No hemos tenido el tiempo de sopesar si será alguien de la casa. Pero los de la casa son muy buena opción, y más jugadores emblemáticos".

Situación del Málaga

No se podía pasar por alto la situación deportiva en la que se encuentra el equipo, para la que sin embargo, Kike Pérez se ha mostrado muy optimista.

Lo que le sucede al Málaga, entre otras cosas, responde a que "el fútbol es muy complicado. Entiendo a la afición, que es maravillosa. El viernes lo viví in situ. Hay temporadas que se complican, no empiezas ganando, empiezas mal... La Segunda División es superigualada y te vas metiendo ahí abajo. Son pequeños detalles que van marcando cada semana y no sales de ahí. Habrá que trabajar para que lo deportivo salga adelante".

Para salir de ahí, tiene clara la receta: Una de las herramientas, que es básica, es ser una familia. Es extrapolable a todos. Ser todos uno. Preocuparte para mejorar cada día. Eso es muy importante, que el futbolista vea que cada día se intenta hacer un club un poquito mejor".

El director general consider que "la plantilla está supercapacitada para sacar esto adelante", y pide a la gente que "deje ver la clasificación". "Tenemos que centrarnos en el partido de cada semana".

Pellicer

"El entrenador es un hombre de la casa. Estoy encantado", han sido la palabras dedicadas a Pellicer.

Descenso

No se maneja Kike Pérez en una situación de descenso. "No hay segundo escenario, en mis grupos de trabajo no dejaba de hablar de un segundo escenario. Para lo malo en la vida siempre hay tiempo".

Además, no piensa en ello porque se ha encontrado "un club más unido de lo que había imaginado", porque lo que hay que conseguir que "todo vaya a los resultados".

Renovación de Funes

Esta semana el Málaga ha anunciado la renovación del entrenador del Atlético Malagueño Funes: "Era plenamente consciente. Es una decisión acertadísima. La continuidad y normalidad en los clubes es importante", ha dicho Pérez.

Loas a la gestión

Kike Pérez ha destacado la gestión que se ha llevado a cabo, especialmente este verano, en el Málaga: "Desde fuera lo que se ve es un club que quedó el dieciocho la temporada pasada y ahora tiene el límite salarial número seis. Eso es gestión de club. En el límite salarial en Segunda, el 75 por ciento es por la clasificación. Detrás hay una gestión tremendísima de negocio, el Málaga en eso es líder. Lo están haciendo realmente bien en todas las áreas. El input de gestión se maravillo. Pasar del 18 al 6 raya la excelencia".

