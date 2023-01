El Málaga CF cae contra el Winterthur suizo antes de la vuelta a lo serio (0-1)

El Málaga CF perdió este miércoles por 0-1 frente al FC Winterthur (0-1), de la Superliga suiza, en un partido amistoso disputado en el estadio José Burgos de Quintana de la localidad malagueña de Coín, con el debut de su reciente fichaje, el lateral Julián Delmás, y la presencia del extremo neerlandés nacionalizado inglés Arvin Appiah, que llegará cedido por el Almería.



El primer tiempo acabó con empate a cero, a pesar de que el Málaga dispuso de varias opciones para adelantarse, con un remate al larguero de Febas en una de ellas, y en el segundo, con muchos cambios en los onces de ambos equipos, se estrenó como malaguista Delmás, el primer refuerzo del conjunto de Pepe Mel tras desvincularse del Cartagena.





La ocasión más clara del Málaga la tuvo Loren Zuñiga, cuyo disparo volvió a repeler el larguero, mientras que el único gol del encuentro llegó en el minuto 79, en un remate de cabeza del delantero Samuel Ballet, y dio la victoria al Winterthur suizo en un partido que sirvió a los blanquiazules para preparar el del sábado en casa ante el Tenerife, en la vigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank.



Mel alineó de salida a Rubén Yáñez; Ramalho, Juande, Escassi, Javi Jiménez; Genaro, Jozabed, Villalba; Chavarría, Febas y Rubén Castro, un once que bien podría ser el que se mida este sábado al Tenerife en La Rosaleda. También jugaron Manolo Reina; Delmás, Bustinza, Burgos, Cristian; N’Diaye, Gallar, Luis Muñoz, Dani Lorenzo; Loren y Fran Sol.



El once del conjunto suizo estuvo formado por Pukaj; Gantenbein, Lekaj, Schmid, Diaby, Corbaz, Kryeziu, Di Giusto, Ramizi, Manzambi y Burkart. También jugaron Kuster, Gonçalves, Hamlet, Gelmi, Schättin, Lekaj, Abedini, Rodríguez, Chiappetta, Ltaief y Ballet.



En el Málaga fueron bajas el lateral Juanfran Moreno, con quien no cuenta el técnico Pepe Mel y que podría abandonar el club en los próximos días, así como el centrocampista Ramón Enríquez, con una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha.



La plantilla malaguista realizará este jueves un entrenamiento a puerta abierta dedicado especialmente a la infancia, en la víspera de la festividad de los Reyes Magos.

Sigue los temas que te interesan