El brindis del Málaga CF lleno de buenos propósitos para 2023

El Málaga CF está cargado de buenos propósitos para el año 2023. Así lo quiso reflejar la entidad el viernes con la comparecencia conjunta de dos pesos pesados del vestuario, Luis Muñoz y Alberto Escassi, y dos de los jugadores que más en forma han acabado el año, Fran Villalba y Rubén Yáñez. Todos confían sacar cuanto al equipo de la zona baja siguiendo la buena dinámica de los últimos partidos, especialmente en casa.

Antes de brindar con cava junto con los medios de comunicación, los cuatro jugadores malaguistas expresaron sus deseos para 2023 y dejaron claras sus ganas de reanudar la competición, el próximo sábado 7 de enero contra el Tenerife.

El capitán, Luis Muñoz, espera que “el 2023 venga cargado de puntos” y que el equipo dé “mucho más” en la segunda vuelta de lo que ha dado hasta el momento. Afronta la vuelta a la competición “con ganas” y con optimismo, porque “siempre pensaremos en positivo. Tenemos una segunda vuelta con muchos puntos, con muchas ganas, con mucha ilusión, en los últimos siete partidos solo una derrota”.

El de Nueva Málaga quiere dejar atrás el pasado: “Como se suele decir, pasado, pisado. No tenemos que pensar en lo que hemos dejado atrás, tenemos que afrontar el presente, que lo tenemos ahora, y tenemos que dar la vuelta a la situación y no pensar en otra cosa que no sean los partidos que vienen ahora”.

Lo que desea Alberto Escassi de cara a este 2023 es continuar con la “buena dinámica” con la que se despide 2022 y, sobre todo, “pedirle al año nuevo que nos respeten las lesiones, que tengamos mucha salud y seguro que pronto vamos a salir de la zona de ahí abajo”.

El paleño coincide con el mensaje de Luis Muñoz de no lamerse las heridas: “Demasiado hemos sufrido ya, las cosas no nos han ido bien. El pasado ya no vuelve y hay que intentar hacer borrón y cuenta nueva, mirar el presente y el futuro cercano y afrontar 2023 con muchísimas ganas y con muchísima ambición. 2022 ha sido un año malísimo y para olvidar”.

A corto plazo piensa Fran Villalba, ya que espera “a corto plazo salir del descenso. Si ganamos al Tenerife y por lo que sea el Racing no suma, ya salimos. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, de ir partido a partido e intentar ganar los tres puntos cada partido porque tenemos equipo y estamos convencidos de que la situación la vamos a sacar adelante”.

También “convencido de que vamos a salir de ahí” se mostraba Rubén Yáñez, porque “estamos teniendo una buena dinámica ahora, creemos que ya sabemos el camino intentaremos que sea a corto plazo poder salir de ahí”.

Y en 2023 lo que tendrá el Málaga en juego serán muchos puntos en La Rosaleda, donde afrontará once partidos como local en la segunda vuelta. Según Luis Muñoz, el equipo tiene que “afrontar todos los partidos como si fueran finales, necesitamos esos puntos, pero sí que es verdad que jugando en nuestra casa, con nuestra afición, con cómo la gente nos está animando sabiendo en la situación que estamos, siempre es un plus, Pero tenemos que dar el 100% tanto cuando jugamos en La Rosaleda como cuando jugamos fuera”.

Alberto Escassi tiene claro que "el objetivo se logra en casa. Hemos logrado darle la vuelta a la situación, porque la temporada pasada estuvimos toda la segunda vuelta sin ganar, eso lo estamos cambiando en los últimos partidos. Nos tenemos que hacer aquí súper fuertes, esto tiene que ser un fortín, que la gente venga a aquí con muchísimo respeto y también de la mano de nuestra afición, que es una pasada. Sin duda, jugar en casa va a tener un papel importantísimo para cumplir el objetivo.

A la afición quieren darle “muchas alegrías” y, como dijo Rubén Yáñez, esperan “conseguir que Málaga vuelva a disfrutar del fútbol”. A Luis Muñoz le gustaría celebrar las victorias “con ellos” para “conseguir la permanencia en La Rosaleda y hacerles disfrutar”.

Escassi le pide a la parroquia malaguista que “no duden” de los jugadores, que “crean” en ellos porque “nos dejamos la piel para darle muchas alegrías, que sin duda se las merecen”.

En esa línea se expresó Fran Villalba: “Que confíen en nosotros que esto lo vamos a sacar”.

Los buenos propósitos inundan desde hoy Martiricos.

