Málaga mantiene firme su empuje económico: tramita más de 3.000 peticiones de apertura de negocios

La pujanza económica de Málaga se mantiene firme. Al evidente impulso inmobiliario, cultural y turístico del que viene haciendo gala la capital de la Costa del Sol en los últimos años se une el empuje empresarial, que está detrás de las más de 3.000 expedientes de apertura tramitados este 2022 por el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta es la estadística oficial manejada en el presente ejercicio por el área de Comercio. "Estamos en cerca de un 5% más de expedientes más que el año pasado y un 153% más que en 2020", valora la concejala del ramo, Elisa Pérez de Siles, quien admite que no se trata sólo de nuevas aperturas, ya que son muchas las rotaciones de negocios y cambios de titularidad.

Para la también portavoz del Partido Popular en la Casona del Parque, estos números vienen a confirmar que la ciudad "sigue con su crecimiento económico; sigue siendo una ciudad dinámica en cuanto a apertura y rotación de negocios".

Aunque sin datos concretos respecto a tipos de negocio, Pérez de Siles admite que los porcentajes más elevados son los de hostelería y bienes y servicios, incluyendo en estos últimos zapaterías, ropa…

Pérez de Siles explica que el volumen de expedientes registrados va a obligar a incrementar el esfuerzo de los trabajos municipales en los primeros meses de 2023. Porque será en ese momento cuando los peticionarios tengan que pasar por el trámite de audiencia. "Sólo en el primer trimestre esperamos unos 1.000", explica a EL ESPAÑOL de Málaga.

Este trámite es fundamental para corroborar que los peticionarios de las declaraciones responsables otorgadas para la puesta en funcionamiento de un comercio o un bar, por ejemplo, cumplen las exigencias normativas. "El Ayuntamiento les permite iniciar la actividad al día siguiente, pero tenemos que verificar que esa información es correcta", explica la edil, apuntando que en el caso de que se observen discrepancias se da un trámite de audiencia a los promotores de la actividad.

Casi 300 sancionadores en aperturas

Los técnicos municipales tienen asignado, además, el control de las aperturas, interviniendo contra aquellos que incumplen la normativa. Sobre este particular, la concejala de Comercio explica que durante 2022 se han incoado casi 300 expedientes de denuncia.

De ellos, 19 han acabado en propuesta de sanción, concluyendo, en muchos de los casos, con el cierre del establecimiento. Y buena parte de ellos, añade, están relacionados con hostelería y bares. "Hay algunos establecimientos históricos del Centro que han generado denuncias reiteradas, que han ocasionado expedientes muy densos a lo largo del tiempo", expone.

"Hay que tener en cuenta que no todos los expedientes acaban en sanción; muchos se limitan a apercibimientos; en otros casos se informa al titular de que está desarrollando una actividad para la que no tiene licencia, exigiéndosele que amplíe la actividad, pudiéndose enfrentar a una sanción si no lo hace", relata.

Sigue los temas que te interesan