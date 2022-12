El Málaga CF despide un año para olvidar en Tarragona con la Copa del Rey

El Málaga CF cierra la noche de este jueves un 'annus horribilis' con un partido en Tarragona contra el Nástic correspondiente a los treintadosavos de final de la Copa del Rey. En 2022, el conjunto blanquiazul rozó la Primera RFEF, de la que se salvó por deméritos de sus rivales, y acumuló varios ridículos, tanto el curso pasado como en este que está en marcha, con un proyecto creado para pelear el ascenso y que tendrá que conformarse con la permanencia. Con este panorama, no le queda otra al conjunto de Pepe Mel que ir a ganar a Tarragona para cerrar el año con una alegría.

La Copa del Rey a veces es un incordio para algunos equipos que no aspiran a ganarla y que no se puede descentrar de la liga. Pero en el caso del Málaga, el partido llega en el mejor momento de la temporada y está obligado a ganar para que a la afición no se le vuelva a torcer el gesto después de la sonrisa con la que salió de La Rosaleda el domingo contra el Alavés.

Desde que llegó al Málaga, Pepe Mel ha repetido varias veces que lo peor que le puede pasar a un vestuario es acostumbrarse a no ganar. Pues tiene por delante la posibilidad de acostumbrarse a ganar y sumar, por primera vez en todo el año, dos victorias consecutivas, aunque sea en competiciones diferentes.

El Málaga CF viaja con varias bajas a Tarragona, sin laterales izquierdos por las bajas de Javi Jiménez y Lumor por gripe, y sin el hombre del momento, Pablo Chavarría, con dos goles en dos últimos partidos. Además de los mencionados, tampoco están en la convocatoria Juanfran y Hervías, y recupera el entrenador malaguista a Álex Gallar, del que aseguró en la previa que jugaría, no si en el once o saldría desde el banquillo. Además, en la convocatoria han entrado seis canteranos.

Es una incógnita el once por el que apostará Mel en el Nou Estadi, un campo que ha sido de Primera División y que es un escenario permitirá a los jugadores no distraer la atención. Todo apunta a que Manolo Reina será el portero, como ya ocurrió contra la Peña Deportiva en la anterior eliminatoria.

Por lo demás, Mel dijo en la rueda de prensa previa al choque era el momento para que algunos jugadores del plantel dijeran aquí estoy yo y den un paso adelante. Y con eso se piensa en hombres como Luis Muñoz o Alfred N'Diaye, y también en jugadores que todavía no han estado a altura, como Fran Sol o Unai Bustinza, que podría tapar el hueco en el lateral izquierdo.

Dónde ver el Nástic de Tarragona vs. Málaga CF de Copa del Rey: Horario, estadio, día, hora y televisión

PARTIDO Nástic de Tarragona vs. Málaga FECHA 22 de diciembre de 2022 ESTADIO Nou Estadi, Tarragona HORA 21:00 horas TELEVISIÓN Esport 3

El rival es un equipo de Primera RFEF, una categoría inferior, y que este curso vuelve a estar peleando los puestos de playoff. Uno de los héroes recientes del Nástic de Tarragona es Manolo Reina, portero que esta noche estará bajo los palos de la portería del Málaga. Fue uno de los artífices de sacar al equipo del pozo de la Segunda B y después de mantenerlo en Segunda.

Comandado por Raúl Agné por segunda temporada consecutiva, el Nástic tiene la oportunidad de hincarle el diente a un Málaga que, a pesar del buen partido contra el Alavés, es el penúltimo clasificado de Segunda División.

Pero es algo que no se puede permitir el Málaga después de firmar el peor año desde su cambio de denominación, en el que no ha parado de darle disgustos a la afición, que quiere despedir el curso con ilusiones renovadas.

