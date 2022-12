Un policía local de Málaga multa el coche del alcalde, Francisco de la Torre, y se lo lleva la grúa

Ser policía local, multar al coche de tu jefe -el alcalde- sin saberlo y que encima se lo lleve la grúa es, como se diría, de nivel Pro. Pues ha ocurrido en Málaga capital. Este pasado lunes por la noche, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acudió a la entrega de los III Premios de Turismo Ciudad de Málaga en el teatro Echegaray y acto seguido fue al cóctel posterior en el hotel Málaga Palacio.

Tras la cena y al salir a la calle, la sorpresa de De la Torre fue mayúscula cuando vio que el coche oficial no solo no estaba donde lo habían dejado sino que encima se lo había llevado la grúa.

Fuentes del Ayuntamiento de Málaga han ratificado este extremo a EL ESPAÑOL de Málaga y han explicado que "el coche estaba estacionado, por motivos de seguridad, junto al hotel". Este establecimiento hotelero es de los más emblemáticos de Málaga y está en pleno centro, por lo que aparcar en la zona es bastante difícil ya que hay miles de personas en las calles viendo las luces navideñas, en cenas de empresa, haciendo compras, etcétera.

El policía local vio el vehículo que estaba estacionado en un lugar que no le correspondía y, con mucha diligencia, procedió a multarlo y a llamar al servicio de grúa para su retirada. Ni se le pasó por la cabeza que fuera el coche oficial de De la Torre y tiene su porqué. "El Toyota Prius que tenía fue sustituido recientemente por un Renault Arkana y el agente no lo conocía dado que es de renting, no figura como vehículo municipal y no tiene ningún distintivo", han precisado desde el Consistorio a este diario. El alcalde malagueño está usando este coche desde octubre y se trata del modelo Renault Arkana Intens E-Tech híbrido de 145 caballos de vapor y un valor total de 34.700 euros.

De la Torre vive cerca del hotel y no fue necesario pedir un taxi. Por otra parte, en la Policía Local de Málaga hay cierto cachondeo entre los compañeros porque uno de ellos multó el vehículo de De la Torre sin darse cuenta. Seguro que ese agente, a partir de ahora, se va a grabar la matrícula del coche del regidor malagueño a fuego. Y el conductor del alcalde tendrá que tener más cuidado si no quiere que le crujan a multas.

