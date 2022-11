El Málaga CF ya no puede esperar más

Todos los partidos del Málaga CF empiezan a estar marcados en rojo en el calendario. También el de este sábado del mes de noviembre en La Rosaleda contra la Ponferradina. Porque el equipo de Pepe Mel se queda sin margen para reaccionar como no empiece desde ya a sumar de tres en tres, algo que solo ha hecho en dos ocasiones esta temporada.

El conjunto blanquiazul, colista con once puntos en la clasificación, llega al partido tras dos mininoticias positivas: el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey y el empate con un jugador menos durante muchos minutos en Zaragoza. Un punto que no hubiese tenido casi ningún valor de no ser po las circunstancias. Ahora, recibe en La Rosaleda a otro rival en urgencias y que, al igual que los maños, estrena entrenador.

De nuevo hay que mirar a la enfermería, porque el Málaga no podrá contar con uno de sus jugadores franquicia, como es Alfred N'Diaye, por lo que sigue Pepe Mel sin poder armar un once de gala desde su llegada a Martiricos debido al castigo de lesiones que está sufriendo el Málaga este curso.

Tampoco podrá estar Gallar, con continúa con molestias, así como Javi Jiménez, expulsado al cuarto de hora en Zaragoza y que está pidiendo un recambio en el mercado de invierno a gritos.

La semana ha estado marcada, entre otras cosas, por los rumores de salida de Juanfran en el mercado de invierno, al que según informa el Diario As, el club podría rescindir su contrato. Pepe Mel no lo desmintió en rueda de prensa y el puesto de lateral derecho en el once es una incógnita, aunque parece que el madrileño tiene pocas papeletas de ocuparlo.

El once

Así las cosas, y a falta de la convocatoria que anuncie el Málaga este sábado, el equipo titular que pueda sacar Pepe Mel presentará novedades, a la espera además de si Luis Muñoz podrá ser de la partida después de pasar la semana con un virus estomacal que lo ha tenido fuera durante los entrenamientos.

Parece claro que Rubén Yáñez permanecerá bajo los palos tras la exhibición en La Romareda. Ramalho puede salir en la derecha y Lumor, a priori, en la izquierda. Burgos y Juande formarán la pareja de centrales. En el centro del campo pueden volver a formar Escassi y Luis Muñoz, con Hervías en la derecha, Cristian en la izquierda y Febas en la mediapunta por detrás de Rubén Castro, que ni calentó en La Romareda. Ramón podría entrar en el once en el centro del campo.

El rival

La Ponferradina llega de estreno a La Rosaleda. Porque será la primera vez que David Gallego, ex del Sporting de Gijón, se siente en el banquillo de los del Bierzo. Gallego ha llegado a la Ponfe tras la dimisión del luso José Gomes, que no ha tenido al equipo en la zona baja durante las 16 jornadas disputadas.

La SD marca ahora mismo la frontera con los puestos de descenso con 17 puntos, seis más que el Málaga, porque lo que los blanquiazules tendrán que seguir remando para sacar la cabeza de la zona roja de la tabla.

Es una incógnita el equipo que se presentará esta tarde en La Rosaleda, aunque Pepe Mel ha adelantado en la previa del partido que los de Gallego son equipos que junta muy bien las líneas.

Al frente de la Ponfe llega el veterano delantero Yuri, el exmalaguista Erik Morán y, sobre todo, Dani Ojeda, el hombre a tener en cuenta, con cuatro goles en su casillero. Tienen la baja en la portería del guardameta titular, el iraní Amir Abedzadeh, que está jugando el Mundial de Qatar con su selección.

Málaga y Ponferradina se han visto las caras en cuatro ocasiones, todas ellas en Segunda División, en esta última etapa del equipo blanquiazul en la categoría de plata. Solo una victoria en La Rosaleda adorna el casillero del Málaga en estos duelos.

El encuentro será dirigido por el colegiado Rubén Ávalos Barrera, del colegio catalán, y el Málaga espera que cuando señale el final, los tres puntos se queden en el zurrón blanquiazul. Mucha falta hace.

Alineaciones probables:



Málaga CF: Rubén Yáñez; Ramalho, Esteban Burgos, Juande, Lumor; Hervías, Escassi, Luis Muñoz, Cristian; Febas y Rubén Castro.



SD Ponferradina: Makaridze; Paris, Pascanu, Diéguez, Díez; Dani Ojeda, Nwakali, Agus Medina, Hugo Vallejo; Yuri y Derik.



Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán).

