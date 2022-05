El mejor Málaga cuando más lo necesitaba (0-2)

Era la hora del Málaga y llegó a tiempo. Los blanquiazules, este domingo de coral, han mostrado su mejor en versión para ganar al Tenerife 0-2 en el Heliodoro Rodríguez López con goles de Vadillo y Febas y dejar la permanencia a una victoria el próximo sábado en La Rosaleda contra el Burgos.

En uno de los escenarios más complicados de la categoría, todo lo que pudo salir bien salió mejor y el Málaga se vuelve con tres puntos de alivio de Tenerife en el que posiblemente haya sido el triunfo más importante de la temporada.

De entrada, Guede sorprendió con algunas decisiones en la alineación. Después de siete meses, le dio la titularidad y la cinta de capitán a Luis Muñoz. Pero mantuvo en el once a Ismael en el lateral derecho, dejando en el banquillo a Víctor Gómez, rescató a Peybernes en el centro de la defensa por Lombán, y puso a Dani Lorenzo en el centro del campo. Todos estuvieron a la altura.

Con estos mimbres, el Málaga salió bravo, sin miedo al rival, y pronto encontró el premio. Un centro de Ismael Casas desde la derecha sacó a la luz los muelles que tiene Vadillo en las piernas, que sobrevoló por encima de la defensa del Tenerife para mandar un testarazo a la red y un mensaje claro, el Málaga iba a por el partido sin especulaciones.

Acto seguido, Brandon mandó la pelota al larguero y el Málaga se hacía gigante en el partido.

Guede planteó un choque en el que le cerraba todos los carriles centrales al Tenerife, que no solo podía acercar balones al área con centros lejanos. Para sacar la pelota, Genaro bajaba a ayudar a los centrales en una tónica habitual desde que el argentino dirige al Málaga.

Pero el Tenerife es un equipo de playoff, que lleva toda la temporada en la zona alta de la tabla, y poco a poco fue ganando terreno y haciéndose con el control de la pelota. Pero hasta el borde del descanso no pudo inquietar al Málaga. Los canarios exigieron lo mejor de Dani Martín, que fue un gato toda la noche, y en el descuento de la primera mitad hizo la primera de tres paradas clave a lo largo del partido.

No se la quiso jugar Guede con Víctor Olmo, que tenía tarjeta amarilla y lo dejó en la caseta en el descanso para meter a Cufré.

Lejos de especular, el Málaga fue a por más tras la reanudación y solo tardó tres minutos en marcar el segundo. Vadillo, incisivo todo el partido desde la izquierda, penetró para ceder atrás a Luis Muñoz, que llegaba como avión. El remate lo repelió Dani Hernández, sustituto de Juan Soriano, pero el balón llegó a los pies de Febas, que la mandó a guardar para darle una ventaja definitiva al Málaga.

Vadillo volvió a poner a prueba los guantes de Dani H. desde fuera del área. Esa no fue la última. Una buena circulación de banda a banda de los malaguistas acabó con la pelota en los pies de Ismael Casas, que la mandó al poste de la portería canaria. Estaba desatado el Málaga.

Y cuando se despistó, emergió de nuevo Dani Martín, que en el 63 sacó a relucir de nuevo el gran momento de forma en el que se encuentra para salvar de nuevo al Málaga.

El Tenerife se fue desesperando ante la seriedad del Málaga, que bajó su producción en ataque pero no su atención en defensa. Fueron durmiendo el partido los de Guede hasta los minutos finales, cuando se adivinaba una reacción del Tenerife. Pero una tangana en la banda que se saldó con una tarjeta para Pablo Chavarría paró el ritmo del partido. Hubo tiempo para otra parada salvadora más de Dani Martín. Pero no temblaba el Málaga, como no lo hizo en todo el partido.

Tarde, pero llegó una de las mejores versiones del Málaga cuando más se le necesitaba, lejos de La Rosaleda, donde la temporada ha dejado mucho que desear. Ahora, solo queda rematar la faena contra el Burgos.

Ficha técnica:



0 - CD Tenerife: Dani Hernánez; Mellot (Moore, m.57), Carlos Ruiz (Sergio González, m.82), José León, Pomares; Mollejo, Alexandre, Aitor Sanz (Michel, m.57), Elady (Nahuel, m.57); Mario González (Andrés, m.46) y Enric Gallego.



2 - Málaga CF: Dani Martín; Ismael, Escassi, Peybernes, Víctor Olmo (Cufré, m.46); Dani Lorenzo (Lombán, m.86), Genaro, Luis Muñoz (Paulino, m.62), Brandon; Febas (Víctor Sánchez, m.86) y Vadillo (Chavarría, m.78).



Goles: 0-1, M.8: Vadillo. 0-2, M.48: Febas.



Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (Comité Territorial Navarro). Amonestó a los locales Aitor Sanz (m.36), Enric Gallego (m.71), Michel (m.85) y Pomares (m.85), y a los visitantes Víctor Olmo (m.31), Peybernes (m.56), Chavarría (m.85) y Brandon (m.90+3)



Incidencias: Partido de la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 14.672 espectadores. Antes del encuentro se homenajeó al CV Haris y al CB Canarias por la consecución de sus recientes títulos, de Liga y Copa, y de Basketball Champions League, respectivamente.

