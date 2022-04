Sólo el Girona FC-Málaga CF separa la calma tensa del infierno: ganar o... ganar

Otra vez vuelve a ser un ahora o nunca. Por el momento, parece el aviso más serio de la temporada. A lo mejor el de la semana que viene lo es más, que nadie lo quiera, pero la historia vuelve a repetirse. El Málaga CF se la juega contra el Girona FC (21.00 horas, Movistar La Liga/GOL), el equipo más en forma de LaLiga SmartBank en las últimas jornadas. Y a estas alturas no hay mayor exigencia que ganar para que el conjunto blanquiazul no viva su particular Viernes de Dolores adelantado. No empieza abril de la forma más tranquila.

Tampoco podría estar tranquilo Natxo González, cuya presencia en el banquillo blanquiazul podría estar bastante discutida e incluso más fuera que dentro. El conjunto catalán supone el décimo rival desde que está en la Costa del Sol y sólo ha conseguido una victoria contra el Amorebieta. Con el paso de las semanas, la situación no ha dejado de ser agónica desde entonces y el descenso cada vez ha ido estando más cerca. Mientras que equipos como el Real Zaragoza o el Mirandés han ido escalando posiciones hasta el punto de estar más desahogados a estas alturas de competición.

No obstante, hay buenas noticias para el equipo. La plantilla recupera a Víctor Gómez tras su paso por la sub-21 y a Andrés Caro, Kevin y Álvaro Vadillo después de recuperarse de sus pequeñas molestias físicas. Sin embargo, dos jugadores tuvieron que abandonar la sesión del jueves con lesiones musculares: el primero de ellos es Hicham, con el cuádriceps dañados, y Chavarría, con dolores en el aductor mediano derecho y son bajas. Además, se siguen manteniendo fuera Ismael Casas, Luis Muñoz y Jairo, quien se tuvo que retirar en la primera parte del partido contra el Huesca.

Aunque la gran novedad para Montilivi será la presencia de Adrián López. El club hizo oficial su fichaje este 31 de marzo después de que llevara varias semanas e incluso meses recuperándose de esa lesión y adaptándose al ritmo de competición. El asturiano se suma para lo que queda de temporada con la intención de aportar experiencia y gol a un equipo cuya sequía continúa dando dolores de cabeza.

¿Qué hay de los rivales más directos? Será una jornada larga. El sábado empezará con ese duelo decisivo entre la Real Sociedad B y el Alcorcón. Los de Xabi Alonso están obligados a ganar. Sin embargo, un empate o una derrota podría desdibujarlos del mapa, es decir, el Málaga CF podría estar en un baremo de tres a nueve puntos con respecto a los vascos. El Amorebieta también se la juega recibiendo al Ibiza de Paco Jémez. Mientras que todo se resolverá la noche del lunes con el Leganés-Fuenlabrada. Para todos ellos será necesaria la victoria. Un empate ha pasado a ser insuficiente y una derrota condena las aspiraciones.

Así que no se trata de la situación más idónea, pero tendrán que salir a por todas. Después de que un sector de la afición fuera a conversar con la plantilla, se espera que la motivación sea máxima y no debe ser menos. El equipo se la juega y otro resultado que no sea una victoria podría suponer un futuro en el que nadie quiere pensar. Las jornadas se van acabando y las oportunidades ya han pasado. Es ahora o nunca. Otra vez.

El rival

¿Contra quién se juega la vida el Málaga CF? Nada menos que contra el cuarto clasificado de LaLiga SmartBank, el Girona FC, y, como tal, no supone la mejor noticia en estos momentos. Míchel ha organizado una plantilla para pelear por los puestos de arriba y no se puede permitir ni un solo tropiezo. Es más, acumulan cuatro victorias consecutivas contra rivales de gran entidad: Real Oviedo (2-1), Las Palmas (1-3), Ibiza (5-1) y Almería (0-1). Por lo que se trata del equipo en mejor racha de la categoría y el peor rival para alcanzar esa calma tensa que invade Martiricos.

Por empezar por algún punto, se enfrentan este mismo viernes el tercer máximo goleador de la categoría (50) y uno de los conjuntos que más tantos ha encajado esta campaña (47). El peligro lo tienen en la delantera. Stuani es el máximo goleador de Segunda División con 17 goles, empatado con Borja Bastón. Además, lideran otras clasificaciones: porcentaje de regates satisfactorios (62.5%), porcentaje de balones disputados en los que han ganado la posesión (53.07%) y porcentaje de efectividad de goles (17.24%). No obstante, también es uno de los equipos que más centra el balón al área con acierto y que realiza mayor número de pases en campo rival.

Así que el Málaga CF buscará tener una noche tan feliz como la que tuvo en aquella primera vuelta. El conjunto catalán fue uno de los que sintió a aquel equipo imbatible en La Rosaleda en esos días tan felices (2-0). Paulino sentenció las opciones de los de rojiblanco con un doblete en dos llegadas de delantero. Por lo que ese acierto en ataque será la única salvación este viernes. El equipo más en racha contra el más necesitado. No habrá grises. Montilivi conducirá al infierno o permanecer en esa calma tensa.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Cufré; Paulino, Jozabed, Escassi, Álvaro Vadillo; Febas y Brandon.

Sigue los temas que te interesan