El administrador del Málaga CF: “El acuerdo de LaLiga con CVC es jurídicamente inmaculado”

Esperada y necesitada la rueda de prensa de José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, en la que ha repasado la actualidad de la entidad blanquiazul y también ha dejado algunas pinceladas interesantes, como la importancia del acuerdo de LaLiga con el fondo CVC para la viabilidad del club, el límite salarial malaguista que rondará los 6 millones o algunos otros temas candentes como el futuro de los Al-Thani o la línea de crédito solicitada.

Acompañado por la plana mayor del club, además del técnico y los capitanes, José María Muñoz explicó que la solvencia económica del club ha mejorado con respecto a cuando él tomó las riendas. El ejecutivo explicó detalladamente el acuerdo de la Liga, que dejará un montante que rondará los 40 millones de euros en el club, también que con ese préstamo se terminará la Ciudad Deportiva en tres años y que tendría un precio de 25 millones de euros. Y aseguró que ahora han podido acceder a jugadores que hace dos meses eran imposibles.

A continuación, desgranamos la comparecencia del administrador judicial por temas:

Préstamo LaLiga-CVC

"El acuerdo con CVC, más que un acuerdo, es una alianza. LaLiga no está vendiendo sin más, está adquiriendo una alianza con un fondo potente. Movistar ha pasado de 4 millones a 2,5 por la pandemia. Hay que cambiar el modelo. No es que esté muerto el fútbol, es que hay que cambiarlo. Ni tampoco es un caramelo envenenado. LaLiga va a cambiar estructuras. Tenemos que hacer una apuesta firme por la digitalización. Yo firmaría pagar un 3% de interés. Lo firmo mañana mismo. Porque me van a dar un 15% más por derechos audiovisuales.

Esto es muy sencillo. El dinero lo presta LaLiga, viene a los clubes, que tiene que devolvérselo vía derechos audiovisuales. Para mí, jurídicamente es inmaculada. La he estudiado yo y mi despacho. Hemos dedicado mucho tiempo a esta operación. Es un esquema sencillo. Cuanto mejor vaya, más cobrará. Y si está en Primera, mejor. No perdemos identidad ni nada. El Malaga sigue siendo el Málaga.

Este préstamo se va a ir devolviendo durante 40 años. La idea es aumentar los derechos audiovisuales. Aún siguiendo en Segunda, el equipo tendría liquidez para devolver ese préstamo. En caso de que un club se niega a devolver el préstamo, la Liga tiene herramientas con el pago de los derechos de TV".

Fechas préstamo y límite salarial

"Para final de septiembre tendremos una confirmación de fechas. En LaLiga están trabajando como locos. Y cada club tiene que firmar el acuerdo. Lo del 15% estamos viendo que podemos acceder (a jugadores) que hace dos meses no podíamos. Hace dos meses no se podía haber contemplado.

En el límite salarial, nos vamos a mover aproximadamente sobre 6 millones. Pero no es definitivo".

Inversión

"Digitalización y profesionalización. Mejorar los servicios del club. Un 70% es para infraestructura e irá a la Ciudad Deportiva. Málaga lleva 10 años hablando de Ciudad Deportiva y hay que tenerla. Respecto a la deuda financiera, también podemos hacer frente con ese préstamo. Hay un 15% que puede ir al límite salarial, lo podemos coger durante tres años, pero al cuarto hay que devolverlo. No es un regalo, no hay que volverse loco. Crearíamos una burbuja y sería un callejón sin salida".

Ciudad Deportiva

"Málaga es referente internacional. Esa Ciudad Deportiva tiene que ser un referente. No tiene sentido que Duda se pase las tardes en coche para arriba y para abajo. Y que vengan equipos a entrenar aquí es una fuente de negocio. Toda la parte audiovisual hay que ampliarlo y dar un salto. Recibiremos por encima de 40 millones en estos momentos, porque estamos a expensas de saber cuánto es definitivamente.

Con ese préstamo se terminaría La Academia. Con los presupuestos que manejamos podría estar terminada en tres años. Depende de los fondos. En tres años y medios iríamos recibiendo fondos.

La cifra es de 25 millones de euros para finalizar la Ciudad Deportiva. El Málaga no puede cederle a nadie para que explote la Ciudad Deportiva, pero nosotros no va a haber ningún problema".

Fondo de maniobra

"A 30 de junio del año pasado, estábamos en negativo en 4 millones. Ahora está en positivo en más de un millón. Lo que había que pagar era superior. Pese al pago al Galatasaray y los ERE, la deuda está un poquito por debajo".

Línea de crédito

"Podíamos acabar en esa semana. Recibo noticias de esta operación -acuerdo LaLiga y CVC-, me la explican y estoy terminando un informe del préstamo a su señoría. Espero en los próximos días presentar el informe de lo que ha sucedido con la línea de crédito. Y era en caso de necesidad. Han ocurrido hechos que han ayudado a que sea beneficioso. Nos ha permitido tener liquidez hasta septiembre. Creemos que la semana que viene podremos sacar la venta de abonos. La solicité el 20 de abril. Cuando tengo la autorización judicial fue en mayo"

Al-Thani

"Tenemos la sentencia desde junio, me han dicho que van a recurrir. El dominio de la familia Al-Thani es del 50,33%. Estamos en una situación parecida. No tengo interés de quedarme aquí. En mi despacho estaría más tranquilo y ganando más dinero. Pero es una medida cautelar y yo fui el elegido. Si consideran que hay que cambiar, que lo cuestionen en el juzgado. Dije que una de las opciones era una ampliación de capital. Habrá que ver cómo acaba este acuerdo y ver si hay que hacer una ampliación de capital. Ni el juzgado me va a permitir hacer una ampliación de capital para echar a los querellados, que son inocentes, ni a mi se me va a ocurrir".

Ampliación de capital

"La ampliación de capital no se hace para quitar la familia Al-Thani. Se hace por necesidad. Tenemos que terminar la Ciudad Deportiva. Y mejoras que necesita el club, como aparato para los servicios médicos. Ahora ya sí tiene opción para ello. Hasta que no esté todo cerrado, no podremos saber si el Málaga necesita más fondo".

Ontiveros y Jony

"El caso Ontiveros hemos tenido una propuesta esta mañana y no la vamos a aceptar, porque es a largo plazo. No es el pago inmediato de 4 millones. Es un pago inicial y retrasarlo por unos años. El caso Jony estamos pendiente de la justicia".

Su continuidad

"La renovación es automática. No había que sacar nada, pero en agosto del año pasado nos llegó alguna información de que iban a venir unas personas al club. A mí me pueden renovar por siete años, pero cuando la medida cautelar deje de tener sentido habrá un cese. Y habrá un nuevo nombramiento de la Junta de Accionistas. Mientras siga esta medida cautelar, seguiré en el puesto".

