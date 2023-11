Copa Davis | El peso de las 28 ensaladeras mete a Australia en la semifinal

Australia estuvo contra las cuerdas. Con 1-0 abajo en la eliminatoria, tras la victoria de Machac sobre Thompson, Jiri Lehecka tenía saque para ganar el partido en el segundo set del segundo partido de la serie. Pero De Miñaur le endosó un juego en blanco para hacer el break y por ahí empezó a caerse toda la República Checa frente a la selección más experimentada en la Copa Davis. Y puso sobre la pista verde del Martín Carpena de Málaga el peso de sus 28 ensaladeras para darle la vuelta a una situación muy crítica.

El ambiente en las gradas del Palacio de los Deportes Martín Carpena había bajado con respecto al día anterior. No hay colonia de ni de checos ni de australianos en la Costa del Sol como la de finlandeses que hay en Fuengirola y que el primer día llenaron las gradas.

La primera eliminatoria la jugaron el número 2 de la República Checa, Tomas Machac, contra Jordan Thompson, ni uno ni dos de Australia, agarrada como siempre a la fortaleza del equipo. Pero sí está por delante en el ránking ATP (56) que el checo (78). Machac rompió el saque en primer juego del partido pero le costó rematar el set. Thompson desperdició un 0-40 para devolverle break. Con 6-4 se cerró la primera manga.

El tenista de Sydney opuso más resistencia en el segundo set, obligó a dudar a Machac, al que se le engarrotaba el brazo cuando podía ampliar su ventaja. Pero el break le llegó al australiano en el peor momento, con 4-4. 5-4 y servicio para el checo, que sin embargo fue de error en el error en el juego para que Thompson colocara el iguales a cinco. Pero reaccionó bien Machac, que devolvió el break y cerró el partido con su servicio con un 6-4 y 7-5 que le sirvió a los checos para adelantarse.

No acudió el público malagueño a la llamada de Álex de Miñaur. El de Sydney, de padre uruguayo y madre española, fue el ojito derecho del público en la edición de 2022. Cogió el micrófono y habló en un perfecto español. Cuando tenía cinco años voló de Australia a España para instalarse con sus padres en Alicante. Sus primeros raquetazos los dio en España. En la previa, ante la ausencia del combinado español hizo un llamamiento a la afición malagueña. Pero cuando empezó su partido, las gradas estaban semivacías. No le importó, arrancó ganando su servicio con solvencia. De Miñaur, número 12 del mundo, tenía que llevar a su equipo al dobles. Pero se le complicaron pronto las cosas a Australia. Lehecka rompió el servicio en el quinto juego para ponerse 3-2 y saque. Estaba muy sólido el checo desde el fondo de la pista. Tanto, que se relajó en el 4-3 para Miñaur. Y así llegaron a la batalla del décimo juego. Con 5-4 y servicio para el checo, que podía cerrar el set, ambos tenistas dejaron sobre la pista lo mejor que se ha visto hasta ahora en la Copa Davis. Un intercambio de puntos que al final se llevó Lehecka para el 6-4. Pero el mensaje de Miñaur estaba claro. Daría la pelea.

Insuficiente para Lehecka, que rompía de nuevo en el tercer juego del segundo set para ponerse 2-1 con saque a su favor. No fallaba el checo, sí De Miñaur. Mantuvo la ventaja el checo hasta servir con 5-4 a su favor. ¿Qué pasó? Dos juegos en blanco para De Miñaur que volteó el marcador. No hizo nada bien Lehecka, errores no forzados con su servicio y un saque impecable del australiano cuando le tocó. Reaccionó el checo con su servicio pero el partido ya era otro. Miñaur se había levantado y en el tie break no dio opciones. 6-4, 6-7 (2-7) y al tercer set.

Ahí se fueron rompiendo el servicio a medida que llegaban muchos errores desde ambos lados la pista. El partido estaría en quien menos fallara. Y ahí la experiencia jugaba del lado del número 12 del mundo, que salvó desde todas las esquinas una bola para el 15-40 en el undécimo juego con cinco iguales. Estalló la zona australiana con esas dos bolas de break. Lo consiguió en la segunda cuando Lehecka mandó larga una derecha que golpeó forzada. Miñaur tenía el empate de la eliminatoria en su servicio. Y no la dejó escapar con un juego en blanco para el definitivo 6-4, 6-7 (2-7) y 5-7.

Australia sentencia en el dobles

Lehecka se apuntó también al dobles, tendría oportunidad de redención. Pero eso frente a una dobles australiano es mucho decir. Matthew Ebden y Max Purcell no dieron opción a Lehecka y Adam Pavlsek, de los que se deshicieron en una hora y doce minutos por con 4-6 y 5-7. Con un break en cada set se bastaron para meter a Australia en las semifinales cuando un rato antes lo tenía muy complicado. Pero se impuso el peso de las 28 ensaladeras, con Lleyton Hewitt mandando a los suyos desde el banquillo de capitanes.

De esta forma, Australia se cita el viernes contra Finlandia en las semifinales. Ante, llegará la traga con la doble sesión del jueves, con Jannik Sinner y Novak Djokovic en liza.

