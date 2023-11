Resbalón en Le Mans del Unicaja de Málaga (85-78)

El Unicaja de Málaga tendrá que esperar para asegurar la clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), al perder ante el Le Mans a domicilio (85-78), en un partido en el que no se sintió a gusto en ningún momento, pero que llegó a igualar a falta de dos minutos (78-78), tras remontar 15 puntos.



Se trata de la primera derrota de los malagueños en la competición europea y su primer tropiezo tras nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones, lo que no impide que siga siendo líder del Grupo A.



El primer cuarto fue trepidante, con una puntuación muy alta (24-24), donde el equipo francés mandó en el marcador durante muchos minutos por su fortaleza en el juego interior, aunque la efectividad en el triple del conjunto cajista, cuatro de seis intentados, le sirvió para mostrar sus armas.



La igualdad era lo que destilaba en el partido e incluso el Unicaja, muy centrado, se puso por delante por primera vez 24-26, con una canasta del pívot Yankuba Sima, en el minuto 11.



El conjunto malagueño se sostenía por la defensa ante un Le Mans, que insistía, bien dirigido por el base estadounidense Trevor Hudgins, que amortizaba sus puntos y sus asistencias para doblegar a los cajistas, que empezaron a evidenciar errores en ataque, ocho triples consecutivos fallados, y en ambas zonas, donde se mostraba endeble.



El Le Mans consiguió su máxima diferencia hasta ese momento (40-31, minuto 16) con el escolta estadounidense DeVante Jones, 11 puntos, rompiendo la defensa cajista, que intentaba recortar distancias, aunque los franceses eran más rápidos y erraron menos en el segundo cuarto que concluyó con ventaja de los locales 44-37.



El decorado no mejoró para el Unicaja en el tercer cuarto sino que empeoró, por la falta de rigor defensivo, y la escasa claridad ofensiva, en la que el Le Mans era mucho mejor, con tiros fáciles manejados por Jones (55-42, minuto 23).



El partido entró en su fase decisiva, con 11 abajo el Unicaja (65-54), y un Le Mans que seguía acertadísimo en ataque y aumentaba cada vez más la ventaja (71-56, minuto 32).



El Unicaja tenía que remangarse atrás y acertar algo más en ataque para intentar por lo menos llegar a un final apretado, y lo consiguió con un parcial de 3-14, en el que participó sobre todo Osetkoswki (74,70), minuto 36.



Quizás lo más difícil lo había hecho el Unicaja, pero su salida del partido era constante, concediendo bandejas fáciles al Le Mans, que lo tenía muy claro, aunque la calidad de sus jugadores era contrastada y en cualquier momento podían aparecer.



El escolta estadounidense Taylor Kalinoski, prácticamente inédito y desaparecido durante el encuentro igualó el enfrentamiento con dos triples seguidos (78-78, minuto 38) y la esperanza volvió a reaparecer.



El Le Mans sorprendido no se vino abajo y su reciente fichaje Hudgins apuntilló desde el tiro libre, ayudado por varios ataques precipitados del Unicaja, que no anotó en los últimos dos minutos y acabo encajando su primera derrota en la BCL (85-78), con una única noticia positiva, que defendió el average al ganar en Málaga por nueve puntos.



Ficha técnica:



85 - Le Mans (24+20+21+20): Hudgins (13), Jones (18), Delaunay (7), Mawugbe (3), Schawrtz (7), -cinco inicial-, Lewis (10), Yeguete (8), N'Doye (7) y De Lattibeaudiere (12).



78 - Unicaja (24+13+17+24): Díaz (-), Carter (9), Barreiro (5), Ejim (4), Kravish (4) -cinco inicial-; Perry (15), Taylor (4), Sima (7), Djedovic (9), Kalinoski (6) y Osetkoswki (15).



Árbitros: Lanzarini, Proc y Attard. Señalizaron técnica al técnico del Unicaja Ibon Navarro (min.15).



Incidencias: partido de la jornada cuatro del grupo A de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) disputado en el pabellón Antarès de Le Mans ante 6.000 espectadores.

