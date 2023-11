Garbiñe Muguruza, espectadora de lujo en la Copa Davis de Málaga: "Se ha hecho a lo grande"

La tenista española Garbiñe Muguruza, que lleva unos meses alejada de las pistas, estuvo presente en la victoria de Finlandia ante Canadá en el primer día de las finales de Copa Davis en el pabellón del Martín Carpena malagueño y elogió la organización del torneo, que "se ha hecho a lo grande".



En el pistoletazo de salida de la carrera hacia la conquista de la Ensaladera, el público asistente a los cuartos de finales entre Finlandia y Canadá disfrutó de una remontada finesa (2-1) que se vivió con expectación. Una de las aficionadas presentes fue Muguruza, ex número uno del mundo y que se dejó ver en el palco siguiendo de cerca los partidos.



La tenista española nacida en Caracas quedó “muy impresionada por el ambiente, la pista está a tope y el enfrentamiento no podría ser más interesante, decidiéndose en el dobles”, confesó a los medios oficiales del evento.



El montaje de la pista, la organización y todo lo relativo al evento creado para la Copa Davis en su segunda edición consecutiva en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga le pareció admirable: “Se ha hecho a lo grande. Málaga se lo merece. Está todo muy bien organizado”, afirmó.



Muguruza, que estuvo en Sevilla en la Copa Billie Jean King que ganó Canadá hace unos días, reconoce que era la primera vez que coincide y no se lo quería perder "para poder comparar un poco la experiencia entre chicas y chicos”.



“Siempre estoy pendiente de lo que pasa en el tenis femenino y también lo estuve de la Copa Billie Jean King”, comentó Muguruza, que estuvo en un entrenamiento del equipo español de la Billie Jean King previo al inicio de la competición y aprovechó para saludar a Conchita Martínez, directora de dicho torneo y su entrenadora durante tres años.



Garbiñe lleva sin jugar un partido oficial del circuito WTA desde el 30 de enero de 2023, cuando perdió en primera ronda en el torneo de Lyon ante la checa Noskova. Desde entonces, decidió tomarse un descanso por tiempo indefinido, hasta nuevo aviso.



Hace unos meses reconoció que no tenía "ninguna intención de volver” porque "no echa en falta la rutina profesional", por lo que no se plantea un regreso a corto plazo. "Estoy viviendo este parón de manera muy feliz, ya que era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaban, así que estoy disfrutando mucho de estos momentos", contó en una entrevista en Women's Health.

Sigue los temas que te interesan