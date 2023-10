La incógnita de Garbiñe Muruguza y una puerta a abierta a la retirada: "No tengo intención de volver"

Garbiñe Muguruza continúa con alejada de las pistas y no parece que vaya a volver, al menos, a corto plazo. La que es considerada una de las mejores tenistas de nuestro país se encuentra en una nueva fase de su vida y parece que le está sentando mejor de lo esperado. Una situación que la hace estar cada vez más separada del deporte que la vio reinar.

Un parón que le ha servido para encontrar numerosas motivaciones fuera de las pistas, como el zumba. A través de una entrevista en Women's Health, Garbiñe Muguruza se ha sincerado sobre sus intenciones, aunque ha desvelado no está por la labor de vestirse de corto en los próximos meses.

"A día de hoy no tengo ninguna intención - de volver-. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido. No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", explicó la exnúmero uno del mundo acerca de futuro próximo. Unas palabras que han reabierto las dudas sobre la posible retirada de la jugadora española.

[Badosa se solidariza con la ausencia de Muguruza: "Me puedo imaginar por lo que está pasando"]

Aún así, Muguruza ha reconocido que sigue trabajando para mantenerse en forma. Eso sí, la campeona de Roland Garros y Wimbledon ha dejado claro que no lo hace al mismo nivel que cuando estaba en el circuito femenino, ya que deja claro que ha bajado el ritmo en ese aspecto.

"Mi forma física ha cambiado, porque al no estar en competición intento mantenerme en forma sin necesidad de entrenar al límite. Voy al gimnasio regularmente, las máximas veces a la semana. Me encanta hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo... Aprovecho para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para tenis no me daba el tiempo", explica.

Garbiñe Muguruza, durante un partido. Joel Carrett Efe/Epa

Sin Conchita y sin fecha de regreso

Garbiñe Muguruza disputó su último partido el pasado mes de enero. Fue en el WTA de Lyon, donde cayó derrotada frente a Linda Noskova, y poco después anunciaría que se tomaría un descanso en los Masters 1000 de Miami e Indian Wells. Sin embargo, ese descanso se ha continuado hasta el momento.

Además, también tomó la drástica medida de cortar con su entrenadora hasta esta temporada, Conchita Martínez. Un adiós que se produjo de "mutuo acuerdo" tras más de tres años de relación profesional. Por el momento, no se conoce quién tomará las riendas de su banquillo, aunque tampoco parece correrle prisa a la jugadora.

[El desplome del tenis femenino español: del bajón de Badosa a la falta de jugadoras en el top100]

Por último, aseguró que "sigue pendiente de mis compañeras, de vez en cuando puedo jugar, pero no de manera intensa si no más por diversión. No ocupa mi mente, ni mi día ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad e intento estar alejada de las pistas".

Sigue los temas que te interesan