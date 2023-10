Roger Federer desvela que no quiere dejar el tenis del todo: "Me gustaría seguir jugando exhibiciones"

Roger Federer hace más de un año que dejó las pistas, aún así sigue estando muy ligado al tenis. El helvético fue homenajeado durante el Masters 1000 de Shanghái y aseguró que sigue manteniéndose en forma, puesto que no quiere despedirse del todo del mundo al que pertenecido durante las dos últimas décadas.

El suizo ha reconocido que sigue manteniéndose en forma y que se cuida incluso más que cuando era profesional. Además, ha asegurado que se ha creado un gimnasio en su domicilio para evitar descuidarse, puesto que ocupa el tiempo libre en la nueva sala que se ha creado.

"He intentado ir al gimnasio cuatro veces por semana, algo que todavía no me creo que esté haciendo. En casa tengo algunas máquinas que compré justo una semana después de la Laver Cup de Londres. Por fin, al terminar mi carrera, tenía un gimnasio, un poco raro al hacerlo ya retirado, así que ahora tengo que utilizarlo", explicó en unas declaraciones recogidas por la ATP.

Por otro lado, Roger Federer recalcó que no quiere desligarse del todo y que está dispuesto a continuar disputar algunos que otros partidos, aunque no profesionalmente. Aún así, deja claro que ha bajado mucho nivel a la hora de saltar a la pista, señalando que ya no está en forma en ese aspecto.

"No juego mucho tenis así que tengo que ser cuidadoso con lo que como. Todavía me gustaría jugar algunas exhibiciones, así que quiero mantenerme en forma" declaró Roger Federer poco después de ser homenajeado en el Masters 1000 de Shanghái, donde se impuso en dos ocasiones en su carrera deportiva.

Federer, en su homenaje en Halle

Pendiente del circuito

Roger Federer también dio a conocer que sigue muy de cerca la actualidad tenística. El helvético indicó que, a pesar de no tener mucho tiempo al tener que estar con sus hijos, aprovecha cualquier momento para echarle un ojo a todos los resultados de los diferentes torneos.

"Sigo los resultados casi a diario. Me gusta saber lo que ocurre. Sobre todo, veo highlights, quizá voy a YouTube y miro cuatro o cinco minutos para tener la sensación del partido. Es complicado para mí ver un encuentro completo porque no tengo mucho tiempo", explicó el que fuese número uno.

"Por ejemplo, en la final de Wimbledon, vi tan solo un par de juegos porque estábamos con los niños ocupados. En cierto momento, miré para poder decir que vi un poco de ella. Por supuesto que tenía curiosidad, miraba los marcadores de vez en cuando, pero es complicado que me siente a verlo", terminó de explicar.

