EN DIRECTO | La segunda jornada de la Copa Davis en Málaga

Este será el orden de juego del segundo día del torneo. Como siempre, en caso de que se llegue al partido de dobles, este es susceptible de cambiar con respecto a algunos de sus participantes.

Tomas Machac (CZE) vs. Jordan Thompson (AUS)

Jiri Lehecka (CZE) vs. Alex de Minaur (AUS)

Jakub Mensik/Adam Pavlasek (CZE) vs Matthew Ebden/Max Purcell (AUS)