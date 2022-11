Copa Davis: Shapovalov acerca a Canadá a su primera ensaladera

Ya se juega en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga la gran final de la Copa Davis 2022 entre Canadá y Australia, los dos últimos supervivientes que entraron en liza el pasado martes. Y Denis Shapovalov le ha dado el primer punto de la final a Canadá tras deshacerse en 1 hora y 29 minutos de Kokkinakis por 6-2 y 6-4.

Con el palco de autoridades presidido por Gerard Piqué, 'padre' de este nuevo formato, acompañado de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y varios consejeros del ente autonómico, ha arrancado el primer partido en un Martín Carpena que no presenta un lleno. Las dos selecciones finalistas son las que menos público han traído hasta Málaga, ganando en presencia los canadienses.

Y en esta final apareció en la pista verde y negra de Málaga un 'nuevo' Shapovalov. Sólido, lejos del irregular que había perdido los dos individuales que jugó esta semana contra Alemania e Italia.

Cumplió con su condición de favorito desde el primer juego del partido, rompiéndole el servicio a Australia. Volvió a hacer un break en el tercero y se colocó 3-0. Ya no paró hasta cerrar el primer set en 6-2 en poco más de media hora de juego.

No tardó tampoco en encarrilar la segunda manga. Hizo el break en el tercer juego para poners 2-1 y servicio. Kokkinakis no encontraba el sitio en ningún momento. Con 4-2, Shapovalov volvió a romperle el saque al espigado jugador australiano y sirvió para cerrar y ganar el primer punto de la final de la Davis pero Kokkinakis se impuso con claridad para alargar el choque recuperando uno de los dos break perdidos. Mantuvo el servicio el australiano y volvió a servir para ganar Shapovalov. Con 5-4 a su favor, el jugador nacido en Tel Aviv no perdonó. 6-4 en el segundo set y primer punto para Canadá, que acaricia su primera ensaladera.

Le llega el turno al imbatible Félix Auger Aliassime.

Los canadienses son los favoritos de esta gran final teniendo en cuenta que tienen al 6 y al 18 del ránking ATP, por lo que si se cumplen los pronósticos, la última cita de esta Copa Davis de Málaga no debería llegar al partido de dobles. Felix Auger, sexto del mundo, no ha caído en todo el año en pista indoor, como la instalada en el Martín Carpena con motivo de esta final.

