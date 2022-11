Sonego adelanta a Italia en la segunda semifinal de la Copa Davis de Málaga

No le ha importado a Lorenzo Sonego ser repescado a última hora para sumarse a las filas de Italia en su intento de conquista de la Copa Davis. El turinés ha firmado su segunda victoria en Málaga que se le sirve a su país para adelantarse en las semifinales de la fase final que se disputa en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

Sonego adelantó a Italia 1-0 en la semifinal de la Copa Davis que disputa ante Canadá al derrotar a Denis Shapovalov por 7-6 (4), 6-7 (5) y 6-4, un partido generoso en aciertos y errores por parte de ambos jugadores.





Lorenzo Musetti y Felix Auger-Aliassime jugarán el segundo punto de la eliminatoria. Si el canadiense fuerza el desempate, los capitanes Filippo Volandri y Frank Dancevic confiarán la misión otra vez a Simone Bolelli/Fabio Fognini y Shapovalov-Vasek Pospisil, que les dieron los respectivos puntos definitivos en cuartos de final ante Estados Unidos y Alemania.



Sonego y Shapovalov se subieron a una montaña rusa y fue el italiano quien aguantó mejor las curvas.



Trece puntos de rotura tuvo el canadiense y solo fue capaz de aprovechar uno de ellos. Sonego, en cambio, firmó dos de cinco y se llevó el punto con la colaboración necesaria de 'Shapo', autor de 23 errores no forzados (19 su rival) y de 35 'winners', por 25 del italiano.



En la primera manga ambos semifinalistas intercambiaron roturas tempranas -'Shapo' la logró en el juego inicial- antes de jugar un 'tie-break' de alternativas continuas y grandes apuros para ambos a la hora de mantener su saque. Sonego se lo llevó por 7-4.



Tras los regalos del canadiense en el décimo juego del segundo, en el que desperdició cinco puntos de set, el parcial se decidió igualmente en el desempate. Shapovalov perdió dos saques al encontrarse con la red en un intento de volea y luego lanzar un paralelo al pasillo (2-3). Pero a Sonego le pudieron las prisas y del 5-2 pasó al 5-7, con errores inoportunos como dos bolas largas y una doble falta. El canadiense olió el miedo y lo aprovechó.



Con 2-1 para Sonego en el tercer set, Shapovalov pidió asistencia médica y fue atendido de problemas en la zona derecha de la espalda. No los acusó en el siguiente juego, que ganó con un recital de saques y ganadores.



En su parque de atracciones particular, el zurdo nacido en Tel Aviv y el diestro de Turín alcanzaron uno de los momentos de mayor locura en el séptimo juego del tercero, con una retahíla de bolas magistrales y errores de aficionado que condujeron al primero a disponer de tres bolas de rotura y al segundo a salvarlas al límite para mantener su servicio.



Con 5-4, Shapovalov sacó para empatar el set y lo que hizo es perderlo, poniendo la firma al final de su actuación con una doble falta.



Sonego, que en cuartos de final ante Estados Unidos había ganado a Frances Tiafoe, 26 puestos por delante del italiano en la ATP, derrotó a otro rival en principio superior, 18 del mundo, y se confirmó como una carta segura para su equipo, pese a sus altibajos.



Shapovalov, en cambio, perdió en cuartos de forma insólita ante el alemán Jan-Lenard Struff, 152 del mundo, y hoy volvió a hacerlo, aunque el jueves participó luego en el dobles que sentenció el triunfo canadiense y hoy podría volver a hacerlo.



El ganador de esta semifinal se jugará la Ensaladera de plata el domingo con Australia, que el viernes derrotó a Croacia.

