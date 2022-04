Jiizuke regresa a Giants y completa el equipo de League of Legends: el club de Málaga aspira a todo

El club malagueño de esports Giants puede confirmar por fin el regreso de Daniele di Mauro Jiizuke, uno de los medios más populares del League of Legends continental. El jugador italiano, que ya sabe lo que es ganar una Superliga con Giants, regresa de forma oficial a la disciplina del equipo malagueño tras desarrollar su carrera en competiciones de élite como la LEC europea y la LCS norteamericana. El midlaner ocupa el puesto que había sido de Aljoša Kovandžić Milica, que no formará parte del roster de Giants en la futura Superliga de verano. Jiizuke ha firmado contrato por lo que resta de 2022 y ya ha viajado a Málaga. Con esta incorporación, queda completada la plantilla de League of Legends de Giants para el siguiente split.

Jiizuke (Italia, 26 años) retorna a Giants como agente libre. Empezó su carrera en Team Extreme Supremacy y la siguió en otro club italiano, Team Forge. De ahí pasó a Giants, en donde compitió casi un año. Con la organización malacitana, Jiizuke pudo ganar una Copa, una Superliga de España y una Challenger Series europea, suponiendo esto último el ascenso a la LCS, máxima división de Europa entonces.

El sobresaliente desempeño de Jiizuke en Giants junto a Gilius, Attila y Jactroll hizo que Vitality apostara por el midlaner y los jugadores anteriormente citados. Con Vitality se clasificó para el tercer puesto en la LCS y disputó unos Worlds. Su último equipo fue Evil Geniuses, con el que compitió durante casi dos años.

A pesar de que por error humano el club ya había comunicado públicamente el retorno de Jiizuke a la disciplina del conjunto malagueño, no ha sido hasta este jueves cuando ha quedado rubricado el contrato que unirá al jugador a Giants.

Jiizuke es una figura querida en la escena española y, sobre todo, es querido por la afición de Giants, que guarda gran recuerdo de su juego diferencial, su carácter extrovertido y su personalidad desbordante. El midlaner apuntala un bloque que recientemente se ha reforzado con Keduii (tirador) y Advienne (support), quienes ya se encuentran en la Costa del Sol.

David Alonso Lozark, director deportivo, destaca sobre Jiizuke. "Tenemos muchas ganas de que se incorpore al equipo y empezar a trabajar, va a ser muy divertido. La experiencia anterior fue fantástica. Vuelve a casa y estamos muy contentos. Es un jugadorazo", apostilla.

"Estamos muy contentos con el equipo que hemos formado. El roster lo damos ya por cerrado con la incorporación de Jiizuke. Creo que nos hemos reforzado muchísimo en una temporada en la que habrá incluso más nivel, pero creo que seremos de los mejores equipos de la competición. Nunca se sabe con esto, pero de lo que estoy seguro es que nos vamos a divertir", añade Lozark.

Giants agradece al mismo tiempo la labor y la dedicación de Milica, que ha cerrado su segunda etapa en el club después de que fuera el medio titular en el pasado split de primavera. El serbio quedará en la historia como uno de los midlaners de mayor nivel que ha pasado por las filas de la organización malagueña. "Agradecemos a Milica todo el trabajo que ha puesto aquí y su dedicación al club. Le deseamos la mayor de las suertes", señala el técnico Jandro sobre el adiós del serbio.

La Superliga de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), arranca el 30 de mayo. El medio italiano ya se encuentra en Málaga para trabajar con sus nuevos compañeros.

Así pues, el roster de Giants lo formarán: el español Antonio Espinosa Th3Antonio (toplaner), el inglés Nubar Sarafian Maxlore (jungler), el italiano Daniele di Mauro Jiizuke (midlaner), el alemán Tim Willers Keduii (AD Carry) y el neerlandés Henk Reijenga Advienne (support). Jorge Mora Cayetan0, que es midlaner, seguirá ejerciendo el rol de suplente.

