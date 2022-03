La semana negra de Giants Málaga: fuera del 'play-off' en LoL y de la final en Valorant

La temporada 2022 no ha traído buenas noticias deportivas para Giants. Más allá del nuevo patrocinio con Burger King y la renovación de Maggi, los resultados de las dos primeras pruebas del año no han traído los resultados esperados para el club de eSports asentado en Málaga. Fueron campeones de la temporada regular de Valorant y han caído en semifinales, mientras que su suerte ha sido aún peor en la Superliga de League of Legends: ni siquiera han llegado al play-off.

A tan solo dos pasos se ha quedado la VRL Spain: Rising MediaMarkt e Intel que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). La primera edición para el club asentado en la Costa del Sol ha tenido un desenlace amargo, ya que acabaron en la primera posición de la temporada regular con siete victorias y dos derrotas, un escalón superior al resto de los participantes, y la continuación de la historia no fue del mismo calibre.

Como premio, Giants accedió directamente a la semifinal junto a KOI, el equipo de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Mientras que CASE eSports, UCAM Tokiers, Rebels Gaming y Team Queso se tuvieron que jugar el acceso con un enfrentamiento directo: los dos primeros en una partida y los dos segundos en otra con CASE (3-2) y Rebels (3-0) como ganadores.

Los malagueños se jugaron la semifinal con CASE, el equipo de Carlos Casemiro y en el que había caras conocidas. El mapa 1 fue el más igualado con 11 rondas para Giants y 13 para CASE eSports. Sin embargo, todo se desniveló en cierta medida en el segundo con un resultado de 8-13 y en el tercero fue a más la descompensación: 5-13. Por lo que fue un contundente 0-3 en contra el que acabó con las aspiraciones de poder conseguir el primer título de la VRL Spain: Rising MediaMarkt e Intel en 2022.

Así que tendrán que esperar a la segunda temporada que tendrá lugar entre mayo y julio para subirse al primer escalón. Esta vez sí que constará el torneo de Valorant de dos vueltas (ahora solo ha tenido una) y unos play-offs simples. Así que solo el trabajo devolverá a los gigantes a las más altas posiciones.

LoL

Sin embargo, no ha sido el único tropiezo que han vivido los gigantes en el mes de marzo. Han caído antes de entrar en los play-offs de la que sigue siendo su competición estrella, la Superliga de League of Legends. Es más, parece haber una maldición con el split de primavera, ya que en 2021 sí que accedieron a fases más avanzadas, pero no pudieron superar las semifinales en aquel momento de la competición. Aunque no hay que olvidar que Giants ya fue el año pasado de menos a más y consiguieron el doblete (Superliga en verano y la ESET Iberian Cup).

Mientras tanto, tendrán que esperar porque no han podido pasar más allá de la temporada regular. Eran el rival a batir en una competición que ha aumentado de forma consistente su nivel. Giants llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo: con la victoria conseguían ir a los play-offs, mientras que con la derrota no pasaban. Además, el duelo directo se produjo contra KOI, el equipo debutante en la competición. Por lo que la tensión estaba asegurada.

Y así ocurrió. Th3Antonio, Maxlore, Milica, Attila y Stend no consiguieron la victoria en una partida en la que empezaron controlando. Aunque el Graves de SLT y la Ahri de Hatrixx fueron decisivos para acabar con un triunfo de KOI que ha acabado siendo el tercer clasificado de la Superliga. Fnatic TQ y Barça eSports ya están clasificados para la primera semifinal. BISONS ECLUB y G2 Artic tienen que jugar su primer partido de play-off, y KOI ya está en esa segunda ronda tras ganar a Movistar Riders.

Por lo que los gigantes malagueños estarán ausentes en esa final en Sevilla y tendrán que esperar hasta el split de verano para conseguir el octavo título en la Superliga de League of Legends.

