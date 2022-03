Burger King apuesta por los esports: será patrocinador oficial de los malagueños Giants

Burger King España refuerza su apuesta por los esports al convertirse en nuevo patrocinador de Giants. La reconocida cadena de restauración es desde ya official global partner del club malagueño y estará presente en la camiseta de sus equipos profesionales. En virtud de este acuerdo, Burger King luce en el frontal de las equipaciones oficiales de Giants.

Con esta nueva colaboración, la cadena de hamburguesas afianza su apuesta por el sector de las competiciones profesionales de videojuegos, forjando una relación con un club con el que comparte valores y filosofía, ya que ambas organizaciones son pioneras, disruptivas y auténticas dentro de la alimentación y los esports, respectivamente. Una industria, la de los esports, al alza, con audiencias millonarias y en plena expansión, tanto en España como a nivel internacional.

Esta alianza se estrena horas antes del partido de Superliga de League of Legends que Giants afronta contra KOI, un duelo decisivo de cara a los play-offs de la competición. Gracias a este acuerdo, la multinacional se convierte en uno de los principales socios de Giants y se proyectará, además de en su camiseta, en las redes sociales y los diferentes canales de retransmisión del club, jugadores y creadores. La red de Giants y sus componentes en plataformas digitales superan los 30 millones de seguidores.

Giants y Burger King trabajan de forma conjunta en contenidos y campañas que verán la luz a lo largo de 2022, un año ilusionante para ambas compañías. Para este lanzamiento, se ha lanzado un divertido spot con los creadores Darío Eme Hache y Spok Sponha y el jugador Th3Antonio como protagonistas. Una pieza que refleja el tono desenfadado y disruptivo de ambas marcas y que resalta su valor común, la autenticidad.

Aquí puede ver el vídeo de presentación. Además, con motivo del lanzamiento, para el choque contra KOI también se activarán diversas acciones y habrá una importante presencia de la conocida cadena de hamburgueserías en el Home of Giants, el estadio del equipo y que en cada jornada se llena para animar y ver los encuentros de League of Legends.José R. Díaz, CEO de Giants, da la bienvenida a Burger King. "Estamos muy orgullosos de que se unan a nosotros. Burger King® es una marca internacional con presencia en todo el mundo, son ganadores, pioneros y disruptivos como Giants, la simbiosis no puede ser más perfecta. Lo vamos a pasar muy bien juntos, estamos deseando enseñar todo lo que tenemos preparado para este año".

Paco Recuero, director de marketing de Burger King España y Portugal, comenta: "Es una gran oportunidad poder contar con partners como Giants, uno de los clubs más históricos de España, para realizar activaciones conjuntas en línea con el tono y gen innovador y disruptivo de Burger King. Nuestro objetivo como marca no endémica del sector consiste en aportar valor e iniciativas diferentes tanto para los amantes de las hamburguesas como para los fanáticos de los esports, generando contenido y experiencias diferenciales".

Burger King cuenta con gran experiencia en el universo de las competiciones profesionales de videojuegos, ya que en 2019 dio el salto al sector de la mano de x6tence, otro club histórico y exitoso que, al igual que Giants, forma parte de Good Game Group, grupo de empresas especializadas en esports referente en España.

