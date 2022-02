El club malagueño de 'esports' Giants incorpora a Nissaxter, la 'streamer' de LoL del momento

El club malagueño de esports Giants da la bienvenida a Nissaxter, la streamer de League of Legends del momento. Nissaxter se incorpora como creadora de contenido a la Giants Crew tras conquistar a todos con su particular forma de jugar al videojuego de Riot Games, según han explicado desde Giants en un comunicado.

Cristina Magadán Nissaxter, residente en Barcelona y de 27 años, es "una de las streamers más queridas por la comunidad del League of Legends debido a su carácter indomable, su naturalidad a la hora de hacer directos y sus conocidos enfados", definen desde la entidad malagueña. Sus intentos de llegar a Oro causan sensación entre los seguidores del LoL y la llamada #ChepaArmy, que reúne a los fans de Nissaxter.

Nissaxter ha explotado como creadora de contenido en el último año. De hecho, su canal se encuentra en el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a horas de League of Legends vistas. En Twitch supera los 490.000 seguidores, un dato que va más allá de los 855.000 si se tienen en cuenta el resto de sus perfiles en plataformas digitales.

Presentamos el GASF, Grupo de Apoyo al Streamer Furioso.



Un programa pionero con el que serás dueño de tu propio destino y tus emociones 😇#WeAreGiants pic.twitter.com/llLhGCB7dT — Giants (@GiantsGaming) February 18, 2022

La Giants Crew es la división de streamers y creadores de contenido del club y está integrada por personalidades e influencers de la talla de Abby, Th3Antonio, Elesky, Leviathan, Hitbox, Sekiam, Zunk, Jesskiu, Baptistao, Rosdri, MattsinLife, Toño Nen y Lembo. Ahora con ellos estará Nissaxter, quien con motivo de su llegada al club ha protagonizado un espectacular spot.

“Estoy muy feliz de estar en Giants. Vengo con muchas ganas de hacer grandes cosas y de seguir creciendo como creadora y como jugadora de LoL”, declara Nissaxter.

