El Costa del Sol Málaga, entre las ocho mejores de la EHF (25-22)

Ya se dejó el viernes pie y medio en los cuartos de final, y este domingo ya están los dos. El Costa del Sol Málaga ha vuelto a vencer al JuRo Unirek por 25-22 y, aunque pueda parecer a estas alturas una cuestión rutinaria, las Panteras vuelven a ser equipo de cuartos de final en la EHF European Cup. Las jugadoras no pisaron el freno durante el partido, a pesar de estar prácticamente rota la eliminatoria, y están entre las ocho mejores de la competición en la que defienden su reinado.

No obstante, a pesar de la renta, el partido tuvo las bajas de Talita Alves, Desi Segado y Silvia Arderius, quien fue clave para abrir los espacios en el partido de ida. Aun así, el equipo se sintió superior y consiguió controlar el ritmo del encuentro desde su inicio. El 3-2 fue la primera ventaja a favor que tuvo el Costa del Sol Málaga y ya no abandonó el liderazgo en el marcador. El JuRo Unirek no notó que no era Merche Castellanos quien defendía la portería porque Virginia Fernández fue el mismo muro y desde atrás se consiguen los logros. Al equipo no le interesaba correr y Espe López retuvo el tempo de las posesiones (6-3 en el minuto 13).

Pero las neerlandesas sí estuvieron más acertadas de cara a portería, por lo que no dejaron que la ventaja alcanzara los dobles dígitos como ocurrió el viernes en el partido de ida. El resultado del encuentro se igualó y con una diferencia de un único gol se llegó al descanso. En la rotación malagueña tuvieron un papel muy importante algunas jugadoras del Antequera Costa del Sol para conseguir bagage en partidos europeos y cumplieron con lo que se les pedía. Daniela Jerónimo, con especial acierto en ataque, y Andrea Molina.

A pesar de todas estas cuestiones, las Panteras no perdieron la intensidad y siguieron demostrando su superioridad ofensiva (17-12 en el minuto 35). Y ya desde entonces el resultado osciló con esa ventaja de entre cuatro o cinco goles que acabó siendo de tres para finalizar el partido (25-22) y confirmar la presencia del Costa del Sol Málaga en los cuartos de final de la EHF European Cup.

Aunque el partido no solo fue especial por la clasificación, sino por dos motivos más. El primero de ellos tuvo lugar en el descanso cuando el conjunto malagueño quiso tener un regalo con la karateca María Torres, a quien se le entregó una camiseta solidaria. Y además el detalle que quiso tener el Costa del Sol Málaga con el minuto de silencio dedicado a Miguel Ángel, el pequeño que falleció este sábado.

FICHA TÉCNICA

Costa del Sol Málaga 25 (12+13): Virginia Fernández (portera), Isa Medeiros (3), Espe López (6), Estela Doiro (2), Almudena Gutiérrez (-), Paula García (-) Sole López (2) – siete inicial – Merche Castellanos (pt), Rocío Campigli (-), Laura Sánchez (1), Sara Bravo (3), Daniela Jerónimo (6), Andrea Molina (2).

JuRo Unirek 22 (11+11): Zomerdijk (portera), Kruijer (2), Steverink (4), S. Koppe (-), Staal (4), Klesser (-) y Worst (1) – siete inicial – Bakker (pt), D. Koppe (-), Kramer (3), Van der Kroon (3), Kolken (1), Tamis (-), Dekker (-), Buter (4) y Louwen (-).

Árbitros: Kristof Altmar y Marton Horvath (Hungría). Excluyeron por las locales a Almudena Gutiérrez (2); y por las visitantes a Koppe y Kolken.

Parciales cada 5′: 2-2, 3-3, 6-3, 7-6, 9-8, 12-11 – descanso – 16-12, 18-15, 21-16, 22-17, 24-20, 25-22.

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta del Last 16 de la EHF European Cup disputado en el pabellón Ciudad Jardín (Málaga) ante unos 250 espectadores.

